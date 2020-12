PSG- Başakşehir maçı dün yaşanan ırkçılık skandalının ardından bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. H Grubu altıncı hafta mücadelesinde maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması sonrasında temsilcimiz sahadan çekilme kararı almıştı. UEFA konuya ilişkin soruşturma başlattıktan sonra mücadelenin hakemlerini değiştirmiş ve karşılaşmaya Hollandalı hakem Danny Makkelie atanmıştı.

21' ve 38' Neymar, 39' Bakker

PSG - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 20.55

HAKEM: Danny Makkelie

STAT: Parc des Princes

YAYIN: beIN SPORTS 1

PSG: Navas, Marquinhos, Pereira, Kimpembe, Florenzi, Bakker, Paredes, Rafinha, Verratti, Neymar, Mbappe

YEDEKLER: Rico, Letellier, Kehrer, Kurzawa, Diallo, Dagba, Pembele, Di Maria, Herrera, Gueye, Fadiga, Kean

TEKNİKDİREKTÖR: Thomas Tuchel

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, İrfan Can, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Crivelli

YEDEKLER: Volkan, Ahmet, Bolingoli-Mbombo, Emre Kaplan, Chadli, Giuliano, Demba Ba, Enes Karakuş

TEKNİKDİREKTÖR: Okan Buruk

NELER YAŞANDI?

Mücadelenin 14. dakikasında hakem Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.

Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Maça başka bir 4. hakem ile devam edilmesi konusunda iki takımla anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam edecek" denildi. Ancak Başakşehirli futbolcular 'sahaya çıkmama' kararı aldı. Maçın 9 Aralık Çarşamba gününe ertelenmesine karar verildi.

WEBO'NUN KIRMIZI KARTI SİLİNDİ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam eden maçta yedek kulübesinde yer alabilecek. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.

PSG: IRKÇILIĞIN HER TÜRLÜSÜ DEĞERLERİMİZE AYKIRI

Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG),"Her türlü ırkçılık, PSG, başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır." açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Her türlü ırkçılık, PSG, başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır." ifadesi kullanıldı. Oyun durduktan sonra hakemin istediği üzerine her iki takımın soyunma odasına gittiği ifade edilen açıklamada, kulübün 15 yıldır her türlü ırkçılıkla mücadele ettiği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU YAKLAŞIM ASLA KABUL EDİLEMEZ

Pierre Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'daki, Başakşehir- Saint Germain maçında meydana gelen bu hadise, Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir ve buradaki bu yaklaşım asla affedilemez." yanıtını verdi. Irkçı söylemle ilgili kendisinin ve Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti yetkililerinin de açıklamaları olduğunu hatırlatan Erdoğan, Medipol Başakşehir'in sahadan çekilerek çok kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.

UEFA'nın, ırkçı söylemde bulunan maçın dördüncü hakemini görevden almasına rağmen Medipol Başakşehir yöneticilerinin karara direnerek "Bizim için bu yeterli olmaz" dediklerini ve UEFA'nın maçın dört hakeminin de değiştirilmesi yönünde karar verdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA'nın verdiği karar sonrası maçın tekrarının kabul edildiğini belirtti. Medipol Başakşehir'li Demba Ba ve diğer oyuncuların, bu noktada kararlı duruş sergilediğini bildiren Erdoğan, "Fransa maalesef ırkçı söylemlerin, ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi ve temenni ederiz ki bu akşamki bu maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam ederiz." dedi.

UEFA: AYRIMCILIĞIN HİÇBİR TÜRÜNE FUTBOLDA YER YOK

UEFA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." ifadesini kullandı. Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun bağlı olduğu Romanya Futbol Federasyonunun, internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA'nın olaya ilişkin raporu doğrultusunda gerekli adımı atacaklarını kaydederek, "Irkçılık veya yabancı düşmanlığı içeren eylem ve söylemlere şiddetle karşıyız." denildi.

Medipol Başakşehir'in Twitter'da paylaştığı "Irkçılığa hayır" mesajını alıntılayan PSG Kulübü'nün yanı sıra karşılaşmada forma giyen PSG'li futbolcular Mbappe ve Kimpembe de olaya sessiz kalmadı. Mbappe, sosyal medya hesabından "Webo seninleyiz.", Kimpembe ise "Irkçılığa hayır." mesajını paylaştı.

Bir diğer Fransız kulübü Olympique Lyon "Irkçılığa hayır." derken, İtalyan kulübü Milan, "Ön yargının her türüne, her gün, nasıl ve nerede olursa olsun karşıyız." ifadesini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ IRKÇI SÖYLEMİ KINADI

A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile yaptığı karşılaşmada dördüncü hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemini kınadı. Güneş, maçta yaşanan ırkçı söylemle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden bir mesaj yayımladı. Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün, Fransa'da PSG ile oynadığı müsabakadaki talihsiz olayı büyük bir üzüntüyle izlediklerini belirten Güneş, "Maçta adaleti sağlamakla yükümlü olan bir hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerinin kabul edilebilir ve mazur gösterilebilecek tarafı yoktur." ifadesini kullandı. Futbolun dostluk, barış, kardeşlik, fair play ruhu çerçevesinde, insanları ve kültürleri yakınlaştıran en önemli değerlerden biri olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Güneş, şu görüşlere yer verdi: "Hakemin bu davranışını kınıyor, sorumluların hak ettikleri cezayı alacağını umuyorum. Bu beklentiler ışığında futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücü adına hem içeride hem dışarıda birbirimizi sevelim, sayalım, güvenelim."

Manchester City'de oynayan Sterling ve Laporte da "Irkçılığa hayır." paylaşımında bulundu.

Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, BT Sport kanalında katıldığı programda "İğrenç bir kritik eşikteyiz. Neredeyse her hafta ırkçılıkla ilgili bir olay yaşıyoruz. Oyuncuların sahayı terk etmesi doğru bir adım ama bu olay, futbolcuların tepkisiyle sınırlı kalmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

DROGBA'DAN WEBO VE DEMBA BA'YA TEŞEKKÜR

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı sessiz kalmayan Pierre Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti. Fildişi Sahilli eski futbolcu Drogba, Twitter hesabından Webo ve Demba Ba'nın hakem Coltescu'ya tepki gösterdiği anları paylaşarak, "Buna karşı çıktıkları için Webo ve Demba Ba'ya, sahayı terk ettikleri için de oyunculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Drogba, bir sonraki gönderisinde ise UEFA ve FIFA'nın resmi hesaplarını etiketleyerek, "Irkçılığa hayır." mesajını paylaştı.

CISSE VE THIAM'DAN DA DESTEK

Fenerbahçeli futbolcular Papiss Cisse ve Mame Thiam, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) maçında ırkçı söyleme maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek verdi. Cisse, yayınladığı video mesajında, "Dün Webo'ya yapılanlardan ötürü üzgünüz. Biz ırkçıların tarafında değiliz." ifadelerini kullandı. Thiam da yaşananlara tepki göstererek, "Hepimiz ırkçılığa karşıyız, Webo'yu destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SUMUDICA'DAN SERT ÇIKIŞ

Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Sumudica da ırkçı söyleme tepki gösterdi. Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Sumudica, kendisinin de Romanyalı olduğunu hatırlattı. Irkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun da Romanyalı olduğunu belirten Sumudica, şöyle konuştu: "İlk olarak iki düşünceye sahibim. Pazar günü biz Başakşehir ile bir karşılaşma oynayacağız. Dün olaylar yaşandı ve aynı zamanda hakem Romanyalıydı. Benim için siyah veya beyaz insan ayrımı yoktur. Renklerin hiçbir farkı yok ayıramazsınız. Aynı zamanda benim takımımda birçok siyahi futbolcu bulunuyor. Benim her zaman büyük saygım bulunuyor. Bu saygımın renkle alakası yok. Hakemin büyük hata yaptığını düşünüyorum." Irkçılığın asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sumudica, şunları kaydetti: "Hakem cezasını çekmeli, hatasının bedelini ödemelidir. Ben Türkiye'de çalışıyorum. Benim için önemli olan ırkçı olmamaktır. Eğer ırkçıysanız hiçbir zaman yeriniz yoktur. Bu mümkün değildir. Ben Romanyalıyım ve ortaya çıkan bu durumdan hoşlanmıyorum. Benim için bu durumda Başakşehir haklıdır."