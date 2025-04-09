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        Haberler Bilgi Spor PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? PSG-Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler bu kez Paris'te! Avrupa'da bu sezon adından söz ettiren iki takım, PSG ile Aston Villa, çeyrek finalin ilk ayağında kozlarını paylaşacak. Sezon boyunca farklı kulvarlarda sürprizlere imza atan iki ekip, Parc des Princes'te galibiyet için sahaya çıkarken, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverlerin merak konusu oldu. Peki, PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte PSG - Aston Villa maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 18:31 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:16
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan çeyrek final eşleşmeleriyle sürüyor. Fransa Ligue 1’in şampiyonu Paris Saint-Germain, İngiliz futbolunun sürpriz takımlarından Aston Villa’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Parc des Princes’te oynanacak bu kritik karşılaşma, hem futbolseverler hem de ekran başındaki izleyiciler için büyük bir heyecan vadediyor. İşte detaylar...

        • 2

          PSG-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          PSG-Aston Villa maçı, 9 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00'de oynanacak.

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        • 3

          PSG-ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Müsabaka, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

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        • 4

          MUHTEMEL İLK 11'LER

          Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

          Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Asensio, Rogers; Rashford

        • 5

          PSG ÇEYREK FİNAL YOLU

          Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl ilk kez uygulanmaya başlayan 36 takımlı lig aşamasına kötü bir başlangıç yapmasına rağmen sonradan toparlanan PSG lig aşamasını 15. sırada tamamlayarak play-off etabına kalmaya hak kazandı. Play-off etabında Brest'i iki maç sonunda 10-0 gibi gollü galibiyet ile geçen PSG, son 16 turunda Liverpool'u iki maç sonunda seri penaltı atışlarının ardından saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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