PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final rövanş maçları sürüyor. Bu kapsamda PSG, 1-0'ın rövanşında sahasında Arsenal'i ağırlıyor. Her iki takımda Devler Ligi'nde adını finale yazdırabilmek için saha içinde kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan mücadele öncesinde, "PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını sporseverler için haberimizde bir araya getirdik. İşte PSG-Arsenal maçı tarihi ve saati...
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PSG-Arsenal maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 1-0'ın rövanşında karşı karşıya gelecek iki takım final bileti için sahaya çıkıyor. PSG ev sahibi avantajını kullanıp taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Kritik mücadeleye kısa bir süre kala, PSG-Arsenal karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
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PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG - Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 7 Mayıs bugün saat 22.00'de oynanacak.
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PSG-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia
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Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli