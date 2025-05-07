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        Haberler Bilgi Spor PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı final maçı hangi kanalda?

        PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final rövanş maçları sürüyor. Bu kapsamda PSG, 1-0'ın rövanşında sahasında Arsenal'i ağırlıyor. Her iki takımda Devler Ligi'nde adını finale yazdırabilmek için saha içinde kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan mücadele öncesinde, "PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını sporseverler için haberimizde bir araya getirdik. İşte PSG-Arsenal maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 00:15 Güncelleme: 07.05.2025 - 00:15
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        • 1

          PSG-Arsenal maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 1-0'ın rövanşında karşı karşıya gelecek iki takım final bileti için sahaya çıkıyor. PSG ev sahibi avantajını kullanıp taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Kritik mücadeleye kısa bir süre kala, PSG-Arsenal karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        • 2

          PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          PSG - Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 7 Mayıs bugün saat 22.00'de oynanacak.

        • 3

          PSG-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA

          Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

        • 5

          Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli

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