PSG-Arsenal maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 1-0'ın rövanşında karşı karşıya gelecek iki takım final bileti için sahaya çıkıyor. PSG ev sahibi avantajını kullanıp taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Kritik mücadeleye kısa bir süre kala, PSG-Arsenal karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...