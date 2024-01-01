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        Haberler Spor Futbol Fransa PSG, 20 yaşındaki Lucas Beraldo ile sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        PSG, 20 yaşındaki Lucas Beraldo ile sözleşme imzaladı

        Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain, Brezilya takımı Sao Paulo'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 19:41 Güncelleme: 01.01.2024 - 19:41
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        PSG, Lucas Beraldo ile imzaladı
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        Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Beraldo da yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain gibi iddialı bir kulübe katılacağım için gerçekten çok mutluyum. Bu kariyerimde önemli bir adım ve ilerlememe yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

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