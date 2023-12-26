"Protezini çamaşır suyunda bekletenler var"

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Ağız ve diş sağlığının önemine her fırsatta dikkat çeken uzmanlar, diş fırçalamada sürekliliğin sağlanması gerektiğini belirtiyor. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Diş Hekimi Zeynep Bulut, ağız hijyenin sağlanmasının gerekliliği ve sağlanmaması durumunda oluşabilecek problemlere dikkat çekti. Bulut, kimi zaman da vatandaşların hijyen oluşturmak için yanlış yöntemler tercih ettiğini anlatarak önemli uyarılarda bulundu.

"SİNSİ İLERLER, CİDDİ BİR KEMİK KAYBI SÖZ KONUSUDUR"

Ağız kokusunun hastalıklara yönelik bir haberci olabileceğini ve toplumda ağız ve diş sağlığına karşı bilinç oluşturulmasının önemli olduğunu aktaran Diş Hekimi Bulut, "Ağız kokusu bazı hastalıkların da habercisi olur o yüzden dikkat etmemiz lazım, ağız kokusu şikayetiyle başvuran kişilerin de aslında yüzde 25’inde bu sorun tespit edilmiş. Ağız kokusu ağız florasının bozulmasından kaynaklıdır, ilk önce buna bakmalıyız. En büyük sebebi; kötü ağız bakımı, yanlış alışkanlıklar, çürük, enfekte diş, kanamalı diş eti, ağız içindeki her türlü ülseratif, ödemli dokular, kötü yapılmış tedaviler ya da bozulmuş, miadını doldurmuş yapılar, tedaviler, sabit protezler, hareketli protezlerin iyi temizlenmemesi, bunların hepsi ağız içerisindeki sebeplerimizden. Ağız içerisine bağlı olan bütün organlarımız zaten ağız kokusu açısından bir alt yapı oluşturur. Geniz eti, bademciklerin iltihaplanması, daha girintili bademcik yapısına sahip olan kişiler bunlar da yine ağız kokusu açısından tehdit altındaki kişilerdir. Kesinlikle diş etlerimiz kanamamalı, diş fırçalarken dahi kanamamalı. Kanıyorsa eğer bunun sebebini araştırmalıyız. Öncelikle ağız hijyenimize dikkat edelim. Bakteri plağı, tartar, diş etine baskı yapan tedaviler, bunun dışında bozulmuş dolgular, çürük bunlar varsa diş etlerimizle ilgili ayrıca kontrolümüzü yaptırmalıyız. Diş etimizi kontrol edelim, kanama olmayacak gül kurusu renginde, stabil, dişe yapışık olacak. Hareketli, ödemli, kanamalı diş etlerinden mutlaka şüphelenmeliyiz. Herhangi bir lezyon, apse tedavi edilmediği zaman çene kemiği içerisinde kiste de sebep olabilir ve bazen bunlar o kadar sinsi ilerler ki hasta bize başvurduğu zaman ciddi bir kemik kaybı söz konusudur. Ağız kokusu hem ağız içerisindeki diş ve çene kemiği, diş eti hastalıklarımızın öncüsüdür hem de sistemik birtakım rahatsızlıklarımızın habercisidir” dedi.

"PROTEZİNİ ÇAMAŞIR SUYUNDA BEKLETENLER VAR"

Her yaş grubunda ağız ve diş temizliğinin çok önemli olduğunu bazen temizlik sağlamak isterken daha büyük zararlar verildiğini söyleyen Diş Hekimi Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

“Bebeklerde de bazen ağız kokusunu hissederiz annelere sıklıkla tavsiye ediyorum; bebektir bir şey olmaz diye geçmeyin, nasıl olsa dişi yoktur diye düşünmeyin lütfen. Arada bir gözle ilk muayenesini kendiniz yapın. Özellikle hareketli protez kullanan yaşlılarımız mutlaka çıkartıp ayrıca içini dışını, sonra dişini fırçalayıp takmalılar. Vatandaşlarımızdan çok değişik şeyler duyuyoruz, ağzımızı fiziksel olarak iyice temizledikten sonra nane esanslı temizleyicileri tercih edebiliriz. Halk arasında çok bilinen ve doğru bilinen bir bitki karanfil; çiğnenebilir. Vatandaşlarımız şunu çok yapıyor; özellikle protezlerini temizlerken abartıya kaçıp çamaşır suyunda bekletenler ya da dişlerini sürekli karbonatla fırçalayanlar bunlar da aynı şekilde faydadan çok zarar getirebilecek uygulamalar. Bu proteze de zarar veren bir uygulama hiçbir şekilde yapmamaları gerekiyor, özellikle buradan yaşlı vatandaşlarımıza hatırlatayım. Bir de ara yüz fırçalarını hatırlatmak isterim. Ara yüz fırçaları özellikle sabit protez kullananlar için çok faydalı. Hareketli protez kullananlardan bahsediyorum; protez ağızdan çıkartıldıktan sonra protezin diş fırçasıyla her tarafını tüm yüzeyini güzelce fırçalayıp sonra ağzımızda kendimize ait dişimiz varsa onlar fırçalanıp yoksa çok iyi bir gargara yapılıp ondan sonra tekrar protezi yapmaktır."