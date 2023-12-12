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        Haberler Dünya Protestocular Gazze'de ateşkes talebiyle kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirledi

        Protestocular Gazze'de ateşkes talebiyle kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirledi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları verilen "insanı aranın" sona ermesiyle şiddetlenerek devam ederken, ABD Başkanı Biden'ın Gazze politikalarını protesto eden ve ateşkes çağrısında bulunan bir grup protestocu kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:33 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:33
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          ABD'nin Washington eyaletinde bir grup Yahudi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'deki savaş sırasında izlediği politikaları protesto etmek amacıyla kendilerini Beyaz Saray'ın çevre çitlerine zincirledi.

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          Polis güvenlik önlemleri aldı.

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          Bir grup Yahudi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'deki savaş sırasında izlediği politikaları protesto etmek amacıyla kendilerini Beyaz Saray'ın çevre çitlerine zincirledi.

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          Protestocular Gazze'de ateşkes talebiyle kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirledi

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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