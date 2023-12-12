Protestocular Gazze'de ateşkes talebiyle kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirledi
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları verilen "insanı aranın" sona ermesiyle şiddetlenerek devam ederken, ABD Başkanı Biden'ın Gazze politikalarını protesto eden ve ateşkes çağrısında bulunan bir grup protestocu kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirledi
- 1
ABD'nin Washington eyaletinde bir grup Yahudi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'deki savaş sırasında izlediği politikaları protesto etmek amacıyla kendilerini Beyaz Saray'ın çevre çitlerine zincirledi.
- 2
Polis güvenlik önlemleri aldı.
- 3
Bir grup Yahudi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'deki savaş sırasında izlediği politikaları protesto etmek amacıyla kendilerini Beyaz Saray'ın çevre çitlerine zincirledi.
-
- 4
Protestocular Gazze'de ateşkes talebiyle kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirledi
- 5
- 6
-
- 7
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.