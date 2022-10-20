Protein yalnızca spor yapanların değil herkesin düzenli ve yeterli olarak alması gereken bir şeydir. Kişinin günlük gereksinim duyduğu miktar protein alındığında günlük enerjinin çeyreği karşılanmış olur. Protein tüketimi hücrelerdeki tahribatın giderilmesini sağladığı için daha sağlıklı bir bedene sahip olunmuş olur.

Biz de bu içeriğimizde protein içeren besinler neler? Proteini yüksek olan yiyecekler nelerdir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tüm merak edilenler…

Protein İçeren Besinler

Protein vücudun temel yapı taşlarından biridir. Hastalıklardan korunmak ve sağlıklı olmak için herkesin günlük belli miktarda proteini vücuduna alması gerekir. Proteinlerin içinde bulunan aminoasitler bağışıklık sistemini güçlendirir.

Proteini vücuda besinler yardımıyla alırız. Protein içerek besinler arasında; beyaz/kırmızı et, badem, baklagiller, süt ve süt ürünleri, yumurta kabak çekirdeği başta gelir.

Proteinli Yiyecekler

Proteinli yiyecekler arasında; beyaz ve kırmızı et, ton balığı, somon balığı, karides ve lor peyniri başta gelir.

Protein Ağırlıklı Besinler

Protein ağırlıklı besinler hayvansal olabildiği gibi bitkisel de olabilir. Hayvansal protein ağırlık besinler arasında; yoğurt ve süt, yağı az olan dana eti, orta boy yumurta, yağı az olan beyaz peynir, somon ve ton balığı başta gelir.

Bitkisel protein ağırlıklı besinler arasında; brüksel lahanası, kinoa, brokoli, fasulye, bezelye ve ıspanak ilk sıralarda yer alır. Ancak bunların proteinlerinin ölmemesi için buharda pişmiş olması tercih edilmektedir.

Protein Nelerde Var?

Protein az bile olsa hemen tüm yiyeceklerde bulunan temel bir aminoasittir. Önemli olan protein bakımında zengin besinlerin tercih edilmesidir. Protein nelerde var? Diye merak edenler için öne çıkanları sıraladık; kuşkonmaz, fındık, orkinos balığı, fıstık ezmesi, sardalya balığı.

Protein İçeren Yiyecekler

Protein içeren yiyecekler arasında; antep fıstığı kabak çekirdeği, taze fasulye, fava ve bezelye başta gelir.

Protein Hangi Besinlerde Bulunur?

Protein hangi besinlerde bulunur? Diye merak edenlere öncelikle et dışında kenevir tohumunda çok fazla protein olduğunu söyleyebiliriz. Yemeklere lezzet vermesi için kullanılabilen kenevir tohumunun bir kaşığında ortalama 8-10 gr. protein bulunur. Bir diğer protein bakımından zengin besin ise kabak çekirdeğidir. Son olarak keten tohumu da protein açısından zengin bir besindir.

En Çok Hangi Meyvede Protein Var?

Protein et ve et ürünleri dışından çok fazla besinde bulunmaktadır. Hatta belki çok fazla kişinin gözde kaçırdığı bir gerçek vardır ki protein meyvelerde de bulunur. Peki en çok hangi meyvede protein var? Avokado, şeftali, kivi, ahududu, kayısı, kavun, kırmızı meyveler, muz ve portakal protein açısından zengindir.

En Çok Protein Hangi Bitkide Var?

En çok protein hangi bitkide var? Diye merak edenlere ilk sırada mercimeğin geldiğini söyleyebiliriz. Herkes vücudundaki protein ihtiyacını karşılamak için et ve et ürünleri yemesi gerektiğini düşünür. Ancak pek çok bitki de protein açısından zengindir.

Bunlardan biri de kinoadır. Kinoa son zamanlarda oldukça popüler olmuş bir bitkidir. Genelde pişmiş olarak kullanılan kinoa protein açısından zengin bir bitkidir. Karabuğday tüketmek de vücutta protein eksiğini kapatabilir. Bir diğer protein zengini sebze ise chia tohumudur. Kullanım alanı geniş olan chia tohumu protein ihtiyacını karşılamak için tüketilebilir.

Günlük Protein İhtiyacı

Günlük protein ihtiyacı hesaplanması gereken bir değerdir. Bunun hesaplanması için genellikle beden ağırlığının her bir kg için ortalama 1 gr. protein tüketilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak bu standart bir değerdir. Örneğin spor yapan kişilerin bundan daha fazla protein tüketmesi gerekmektedir.