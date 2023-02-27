Prostat Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Prostat Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

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Ama yine de prostat ameliyatı olmak zorundaysanız bazı bilgileri de bilmeniz gerekiyor. Peki bunlar neler? Prostat ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler ve prostat ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer sorusunun cevabını sizlerle paylaşacağız. Hemen okuyun ve detaylarını sizler de öğrenin. Oldukça önemli bilgiler olduğunu garanti ediyoruz.

Prostat Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Bazı durumlarda erkeklerde prostat büyümesi gözlemlenir. Bu riskli bir durumdur ve belli bir büyümeden sonra ameliyatla alınması gerekir. Bu durumlarda da prostat ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler, araştırılmaya başlanır.

Sizlere bu konuyla ilgili detaylardan bahsedeceğiz. Prostat ameliyatı sonrası iyileşme süreci biraz uzundur ama merak etmeyin, eğer dikkat etmeniz gereken her şeyi dikkate aldıysanız bu süreç hızlanacaktır.

Prostat ameliyatı sonrası beslenme ise son derece önemli bir konu. Bu yüzden sizlere bazı ipuçları vereceğiz:

3-4 gün boyunca gaz yapan gıdalardan uzak durun

Gazlı içecekler tüketmeyin.

Sebze tüketin.

Haşlama yemekler tercih edin.

Sindirimi kolay meyveler yiyin.

Püreler tüketebilirsiniz

Bol bol su içmelisiniz.

Ayrıca C ve D vitaminlerini ağırlıklı olarak almalısınız, böylece vücudunuz kendini daha iyi toplayacaktır. Ama bunların yanı sıra prostat ameliyatı sonrası neler yapılmaz bunları da bilmelisiniz. Okumaya devam edin ve öğrenin.

Prostat Ameliyatı Sonrası Neler Yapmamalısınız?

Prostat ameliyatı olduktan sonra bazı komplikasyonlar yaşanabilir. Aynı zamanda hastalar prostat ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü diye endişe edebilirler. İyileşme süreci içerisinde enfeksiyon kapılabilir, bunun için de çok dikkatli olmalısınız ve belirtileri izlemelisiniz. En ufak bir şüphenizde hemen gidip doktorunuzdan müdahale etmesini istemelisiniz.

Şimdi gelelim asıl konumuza.

Ameliyat olduktan sonra araba kullanmamalısınız.

Kasık bölgenizi zorlayacak aktivitelerden uzak durun. Bisiklet ya da motor sürmeyin, egzersiz yapmayın.

Bu aktivitelerden 6-7 ay kadar uzak kalın

Çok sıkan pantolonlardan uzak durun.

Eğer mümkünse iki hafta kadar dinlenin. Ameliyatlı bölgenin iyileşmesi için çok hareket etmemelisiniz.

Alkol ve kafein içeren hiçbir şeyi tüketmeyin.

Gün içerisinde çok fazla su içmelisiniz. Bunu ihmal etmeyin.

Ağır kaldırmayın.

Prostat ameliyatı sonrası banyo yapmak istiyorsanız da birkaç gün bekleyin. Yaralarınız iyileşmeli.

Uzun süre sabit oturmamalısınız.

Aslında bu liste biraz daha uzayabilir ama merak etmeyin, doktorunuz size daha detaylı bilgi verecek. Bu önlemlerin fazlasıyla önemli olduğunu bilmelisiniz.

Prostat Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Prostat ameliyatları sonrasında ağrı yaşanması normaldir. Bu süre ise 72- 96 saattir. Daha fazla da sürebilir daha az da. Ama asıl kontrol edilmesi ve şiddetinin ölçülmesi gereken ağrı akut ağrılardır. Yani ameliyat sonrası oluşan ağrılardır. Bunun kronik bir hale gelmemesi için ne kadar ağrıdığını doktorunuza tam olarak anlatmalısınız.

Çünkü ne kadar ağrılı bir ameliyat olsa da yine de belli bir şiddeti geçiyorsa normal değildir ve enfeksiyon oluşma ihtimali vardır. Bu gibi sebeplerden dolayı her detayı dikkatle düşünmeniz büyük önem taşıyor. En ufak bir ihmal hayatınıza mal olabilir. Evet, prostat ameliyatları sonrası oluşan komplikasyonlara müdahale edilemezse geri dönülemez sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu yüzden ilk bir ay gözlem yapmanız gerekiyor.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos