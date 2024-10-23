Promitheas: 75 - Galatasaray: 79 | MAÇ SONUCU
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Promitheas takımını 79-75 yendi.
Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Yunan ekibi Promitheas'ı 79-75 mağlup etti.
Salon: Dimitris Tofalos Arena
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Michal Proc (Polonya)
Promitheas: Walker 25, Lountzis 7, Chrysikopoulas 8, Iwundu 17, Williams 2, Perry 3, Bazinas, Kenny Williams, Lagios, Hernandez 11, Varnado 2
Galatasaray: Livingston 17, Cummings 21, Blumbergs 13, Palmer 4, Delgado 14, Sadık Emir Kabaca 7, Samet Geyik, Izundu 3, Buğrahan Tuncer, Göksenin Köksal
1. periyot: 17-19
Devre: 38-40
3. periyot: 48-61
4. periyot: 75-79