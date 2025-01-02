Profiterol tarifi: Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Profiteroller piştikten sonra pastacı kreması veya muhallebi ile doldurulur ve üzerine çikolata sosu dökülerek servis edilir. Dışı çıtır, içi yumuşak ve kremalı haliyle tatlı severlerin favori lezzetlerinden biri olmuştur. Şık ve zarif bir görünümü olan profiterol, özel günlerde ve davetlerde tercih edilen bir tatlıdır. Profiterol nasıl yapılır?

PROFİTEROL TARİFİ

REKLAM advertisement1

Profiterol, tatlı olarak oldukça doyurucu ve zengin bir lezzet sunduğu için, yanında hafif ve ferahlatıcı içecekler veya tatlıyı dengeleyici yiyecekler tercih edilir. Profiterolün yanında, taze demlenmiş bir kahve, özellikle espresso ya da latte, tatlıyı mükemmel bir şekilde tamamlar ve tatların uyumunu sağlar. Ayrıca, soğuk bir vanilyalı veya çikolatalı süt de profiterolün kremamsı yapısıyla harika bir uyum yakalar.

REKLAM Tatlıyı dengelemek adına, yanında taze meyveler de sunulabilir; örneğin, frambuaz, çilek veya portakal dilimleri, tatlıya taze ve asidik bir dokunuş katarak lezzet dengesi sağlar. Bir diğer seçenek ise, hafif bir vanilyalı dondurma ya da sorbe, profiterolün zengin yapısına karşı serinletici bir seçenek sunar. Bu tür içecekler ve yan lezzetler, profiterolü hem tatlı olarak hem de sunum açısından zenginleştirerek daha keyifli bir deneyim haline getirebilir.

Profiterol malzemeleri: Hamur: 1 su bardağı su

100 gram tereyağı (yaklaşık 1 yemek kaşığı)

1 su bardağı un

1 çimdik tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

4 adet yumurta (oda sıcaklığında)

Krema (Muhallebi) için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tereyağı Çikolata sosu: 100 gram bitter çikolata

1/2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tereyağı Profiterol yapılışı: Orta boy bir tencereye suyu, tereyağını, tuzu ve şekeri ekleyin. Karışımı kaynatmaya başlayın. Tereyağı tamamen eridiğinde, karışım kaynamaya başladığında bir sonraki adıma geçin.

Karışım kaynamaya başladığında, hızlıca unu ekleyin ve bir tahta kaşıkla sürekli karıştırarak, unun sıvıyı çekmesini sağlayın. Hamur topaklanacak ve tencerenin dibine yapışmaya başlayacaktır. Bu aşamada karıştırmaya devam edin, hamurun biraz sertleştiğini göreceksiniz.

Hamurun içinde oluşan bu topaklanmış yapıyı 2-3 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. Ardından, hamuru bir kaba alın ve soğuması için birkaç dakika bekletin.

Yumurtaları tek tek ekleyin. Her birini ekledikten sonra mikserle ya da bir çırpıcıyla hamuru iyice karıştırın. Hamur pürüzsüz ve parlak bir kıvam almalıdır. Yumurtaları iyice yedirdiğinizden emin olun. Hamur koyu kıvamlı, fakat akışkan olmalıdır.

Fırınınızı 200 dereceye (fanlı fırın 180 derece) ısıtın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Hazırladığınız hamuru bir sıkma torbasına koyun. Uç kısmını düz tutarak, aralıklı bir şekilde hamurdan küçük yuvarlaklar sıkarak tepsiye yerleştirin. Topların boyutları yaklaşık ceviz büyüklüğünde olmalı.

Hamurları önceden ısıttığınız fırına yerleştirin ve yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Toplar kabaracak ve altın rengi olana kadar pişirmeye devam edin. Fırından çıkan profiterolleri bir süre soğumaya bırakın.

Bir tencereye sütü, toz şekeri, un ve nişastayı ekleyin. Karışımı iyice çırpın.

Tencereyi ocağa alın ve karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi koyulaşıp kaynamaya başladığında, vanilin ve tereyağını ekleyin. Karıştırarak tereyağının erimesini sağlayın. Kremayı ocaktan alın.

Muhallebiyi bir kaba alın ve üzerini streç filmle kapatıp, buzdolabında soğutun.

Küçük bir tencereye sütü ve tereyağını ekleyin, karıştırarak ısıtın. Tereyağı eridikten sonra, bitter çikolatayı ekleyin ve tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Sosu ocaktan alın.

Soğuyan profiterol hamurlarının üst kısmını dikkatlice kesin. İç kısmını bir kaşık ya da bir sıkma torbası ile hazırladığınız kremayla doldurun. Üst kısımlarını kapatın.

Doldurduğunuz profiteroller üzerine çikolata sosunu gezdirerek dökün.

Profiteroller tamamen soğuduktan sonra tatlınız hazır. Servis tabaklarına alarak sunum yapabilirsiniz. PROFİTEROL YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Profiterol hamurunu hazırlarken tereyağı ve su karışımını kaynatırken, karışımın kaynadığından emin olduktan sonra unu eklemek önemlidir. Unu ekledikten sonra hamuru sürekli karıştırarak topaklanmasını önlemek ve doğru kıvamı elde etmek gerekir. Hamurun kıvamı, ne çok sert ne de çok akışkan olmalı, böylece fırında kabararak güzel bir doku oluşturur.

Yumurtaları eklerken, her birini iyice karıştırmak ve bir sonraki yumurtayı eklemeden önce karışımın pürüzsüz olmasını sağlamak gereklidir. Ayrıca, hamurun doğru şekilde pişmesi için fırının önceden ısınmış olması ve hamurların fırında pişerken kapaklarının açılmaması çok önemlidir, aksi takdirde profiteroller sönüp istenilen kabarmayı göstermez.

Profiteroller piştikten sonra, içerisine kremanın doğru kıvamda ve yeterince soğumuş olması gerekir, böylece kremanın akışkan olmasının önüne geçilir ve dolgu daha düzgün olur. Son olarak, çikolata sosunun kaliteli olması, tatlının lezzetini tamamlayacak şekilde gereklidir; sosun pürüzsüz ve akışkan olması için çikolatanın tamamen erimesine dikkat edilmelidir. Bu püf noktalara dikkat ederek, mükemmel profiteroller hazırlamak mümkündür.