İstanbul Mecidiyeköy'de yer alan 1997 yılında açılan Profilo Alışveriş Merkezi 425 milyon TL başlangıç bedeli ile satışa çıktı. AVM, İş Bankası'nın internet sitesindeki gayrimenkul ilanları bölümünde bulunan ilanla satışa çıktı.

BAŞLANGIÇ BEDELİ 425 MİLYON LİRA

İlanın detaylarında teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedelinin 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak görülüyor.

Profilo Holding'in sahibi olan Kamhi Ailesi tarafından kurulan AVM, yaklaşık 16 bin metrekare arsa üzerine kurulu, 68 bin 780 metrekare kapalı alana sahip. 60 adet bağımsız bölümü bulunuyor. AVM toplam kademeli 7 kattan oluşuyor. Kiralanabilir alanı ise 41 bin 280 metrekare.

OTOPARK PARSELİ OFİSE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İlanda yer alan bilgiye göre mevcut durumda otopark parselinde bulunan yapının 4., 5. ve 6. katları AVM ile birlikte kullanıma sahip ofis olarak düzenlenerek AVM’nin kiralanabilir alanı 49 bin 502 metrekareye yükseltildi.



BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 60'TAN 191'E ÇIKARILDI

Kat irtifak projesine göre 60 adet olan bağımsız bölüm sayısı ise mevcutta 191’e çıktı. 1 nolu parsel üzerinde konumlu olan alışveriş merkezine ait otopark, 5 bodrum, zemin, 6 normal kat olmak üzere toplam kademeli 12 kattan oluşuyor.

İMAR BARIŞI'NDAN YARARLANILDI

İlana göre bütün katlar otopark olarak projelendirilmiş, ancak daha sonradan mevcut kullanıma uygun şekilde imar barışı-yapı kayıt belgesi ile çizilen projede 4.-5.-6. normal katlar ofise dönüştürüldü. Bu katlar AVM ile birlikte kullanılıyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 71

9.5.1997 tarihinde açılan AVM’nin mevcut doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde.

2014 YILINDA DA SATIŞA ÇIKMIŞTI

Profilo Alışveriş Merkezi2014 yılında da 150 milyon dolara satışa çıkmıştı.

TÜRKİYE'DE 432 AVM VAR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'ne (AYD) göre Türkiye'de AVM sayısı 432. Bu AVM 13 milyon metrekarelik kiralanabilir alana sahip. Türkiye’nin 81 ilinin 65'inde AVM bulunuyor. 2019 yılında ortalama 8-10 adet yeni AVM açılması bekleniyor.