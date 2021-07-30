Prof. Kadıoğlu: Fön rüzgarlarıyla her yer kurudu, ısındı

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Prof. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'nin 21 ilinde 63 noktada çıkan yangınlar hakkında, meteorolojik olaylara dikkat çekti.

Kadıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada başlayan ve 3 gündür devam eden yangınlar hakkında, bölgede etkili olan fön rüzgarlarının etkili olduğunu söylerken, deniz yönünden esecek rüzgarla nemin yükseleceği ve sıcaklığın düşeceği bilgisini verdi.

Kadıoğlu, "Meteorolojik durum önemli ölçüde değişmedikçe çok sayıda yangın çıkmasını beklememiz, her nedenle olursa olsun dışarıda ateş yakılması ve ormanlara giriş acilen yasaklanmalı" ifadelerini kullandı.

"HER YER KURUDU, ISINDI"

Prof. Kadıoğlu, Manavgat'ı saran yangınla ilgili olarak, "Boş komplo teorileri ile bir şeyi çözemeyiz. Karadeniz'den gelip İç Anadolu'yu geçerek Toroslardan Akdeniz kıyılarına inen rüzgar ile her yer kurudu ve adyabatik olarak ısındı. Yakıt ve oksijen var. Biz sadece ısı kaynaklarını kontrol edebiliriz" dedi.

Kadıoğlu şunları söyledi:

"Mevcut orman yangınları büyük ölçüde günümüzdeki meteorolojik şartlardan kaynaklanıyor. Hiçbir terörist grup ülkemizin her yerinde yangın çıkartacak güç ve kudrette değildir. Şu an kuzey yarım kürede binlerce orman yangını var. Ateşe dikkat edelim."