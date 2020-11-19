Prof. Dr. Uğur Şahin'den yeni açıklama!

Koronavirüs vaka sayısı tüm dünyada artıyor. Milyarlarca insan aşıdan haber bekliyor. Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in Amerikan Pfizer ile birlikte ürettiği koronavirüse karşı yüzde 95 başarı sağlayan koronavirüs aşısının dağıtımına ne zaman başlanacağı sorusuna BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıt verdi.
"NOEL'DEN ÖNCE DAĞITIMA BAŞLAYABİLİRİZ"
Prof. Dr. Uğur Şahin, "Her şey iyi giderse aralık ayının ikinci yarısında onay alıp, Noel'den önce dağıtıma başlayabiliriz. Ancak bu sadece her şeyin yolunda gitmesi durumunda mümkün olabilir" diye konuştu.
65 YAŞ ÜSTÜ GRUPTA YÜZDE 94 ETKİLİLİK
Nihai incelemenin ardından aşının koruyuculuk oranının yüzde 90'dan 95'e çıkarılmasını da değerlendiren Prof. Dr. Şahin, "Bunun 65 yaş üstündeki kişiler için önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum çünkü aşı 65 yaş üstü grupta yüzde 94 etkili oldu. Bu, aşının genç ya da yaşlı herkes üzerinde özellikle de yaşlılar üzerinde işe yaradığını gösteriyor" dedi.
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