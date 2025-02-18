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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Tevfik Özlü'den 'inatçı öksürük' uyarısı! | Sağlık Haberleri

        Prof. Dr. Tevfik Özlü'den 'inatçı öksürük' uyarısı!

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Uzun süreli ve tekrarlayan inatçı öksürüğün ardında çoğu zaman alerjik bir durum olabilir. Boş yere antibiyotik kullanmak ve enfeksiyonla alakalı grip ilaçlarını almanın bir faydası olmayacaktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:29
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        Prof. Özlü'den 'inatçı öksürük' uyarısı!
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        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş hastalarda geçmeyen öksürüğün alerjik reaksiyonların bir işareti olabileceğine dikkat çekti.

        Prof. Dr. Özlü, son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonlarının ardından birçok hastanın geçmeyen ve tekrarlayan öksürük şikayeti ile hastaneye başvurduğunu belirterek, "Son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında büyük bir artış var. Buna bağlı olarak pek çok hastam öksürük şikayeti ile bana geliyor. 'Hocam, hastalık geçirdim ama öksürüğüm devam ediyor. Acaba bu alerjik bir öksürük mü yoksa enfeksiyona bağlı bir öksürük mü?' diyorlar. Bizler de hasta ile karşılaştığımızda bu sorunun cevabını araştırıyoruz. Enfeksiyon ile ilgili öksürükler genellikle 3-5 gün içerisinde iyileşir. Semptomlarla beraber ateşiniz düştüğünde, boğaz ağrınız geçtiğinde, hapşırmanız, kırıklığınız ve halsizliğiniz düzeldiğinde öksürüğün de geçmesi gerekir" diye konuştu.

        "UYGUN TEDAVİ YAPILMALI"

        Prof. Dr. Özlü, uzun süreli ve tekrarlayan öksürüğün alerjik bir duruma işaret edebileceğini kaydederek, "Öksürük özellikle iyileştikten sonra tekrar bir atak şeklinde başlıyorsa, hava yollarınızda aşırı bir duyarlılık ve enfeksiyonun o duyarlılığı tetiklemesiyle ortaya çıkan inatçı öksürük söz konusudur. Bu uzun süreli ve tekrarlayan inatçı öksürüğün ardında çoğu zaman alerjik bir durum olabilir. Uzayan ya da ikincil atak şeklinde ortaya çıkan öksürükler solunum yollarındaki alerjik duyarlılık, atopi (alerjiye yatkınlık), solunum yolu alerjisi, alerjik nezle, astım ya da alerjik bronşit gibi durumlar söz konusu olabilir. Araştırılması ve ona uygun tedavilerin yapılması gerekiyor. Boş yere antibiyotik kullanmak ve enfeksiyonla alakalı grip ilaçlarını almanın bir faydası olmayacaktır. Bu ayrımı yapmak önem arz ediyor" dedi.

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