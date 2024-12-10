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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Şener'den zatürre aşısı tavsiyesi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Prof. Dr. Şener'den zatürre aşısı tavsiyesi

        Prof. Dr. Alper Şener, zatürrenin hastaneye yatışın en önemli sebeplerinden olduğunu belirterek, aşı olunması tavsiyesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:35
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        Prof. Dr. Şener'den zatürre aşısı tavsiyesi
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        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, mevsimsel gribin arttığı dönemlerde zatürre vakalarında da artış görüldüğünü, hastalığın özellikle KOAH, astım ve kronik bronşit hastalığı olan kişilerde daha sık görüldüğünü söyledi.

        Kalp ve karaciğer hastalığı ile böbrek yetmezliği olan özellikle 65 yaş üstü kişilerde zatürreyle çok sık karşılaştıklarını aktaran Şener, "Zatürre bir bakteriyel enfeksiyon aslında ve bir aşısı var. Hayatınız boyunca bir kez olduğunuz zaman ömür boyu neredeyse koruyuculuk sağlayabiliyor. Bu aşıyı olduğunuz zaman zatürre geçirmenizi önlemenin dışında ağır hastalık tablosunu önlüyor. Aşı olduktan hemen sonra koruyuculuğu başlıyor" dedi.

        YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE YATAN HASTALARIN SAYISI ARTTI

        Prof. Dr. Şener, mevsimsel hava değişiklikleriyle zatürre teşhisi alarak yoğun bakım servislerinde yatan hastaların sayısının arttığını anlatarak, şöyle devam etti: "Zatürre antibiyotik tedavisiyle çok rahat tedavi edilebilir bir hastalık gibi algılansa dahi akılda tutmamız gereken en önemli konulardan biri özellikle 65 yaş üstü hastaneye yatışın en önemli sebeplerindendir. Hastaneye yatışı ve yoğun bakıma yatış riskini azalttığı için özellikle bu dönemde mutlaka zatürre aşısı yapılması gerekiyor."

        Zatürrenin akciğerdeki oluşturduğu iltihabın iyileşse dahi kalıcı bir hasar oluşturabildiğini dile getiren Şener, kronik bronş ya da kalp yetmezliğine çevirebildiğini, hipertansiyon, inme ve kalp krizini tetikleyebildiğini kaydetti.

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