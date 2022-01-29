Salgının sonu mu geliyor?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mevcut vaka sayılarından daha fazla virüsün yaygın olduğunu belirterek, "Omicron'a bağlı dalga dünyada devam ediyor. Vaka sayıları tabi test yapılanlar üzerinden tüm dünyada değerlendiriliyor. Oysa Omicron artık biraz sıradanlaştı gördüğümüz kadarıyla. Pek çok kişi hafif bir üst solunum yolu hastalığı gibi ya da bir soğuk algınlığı gibi nezle, grip gibi geçiriyor. O bakımdan test de yaptırmıyor. Yaptırmak da istemiyor insanlar testi çünkü test yaptırdığında pozitif çıkarsa hayatı ona bağlı olarak biraz aksayacak; okuluna, işine gidemeyecek, randevuları iptal etmek zorunda kalacak. O bakımdan test yaptırmadan griptir geçer, deyip aldırış etmiyor" dedi.
"AĞIR BİR TABLO PEK OLUŞMUYOR"
Prof. Dr. Özlü, "Bu mevcut vaka sayılarının ötesinde Omicron'un çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Çevremizde son 1 ay içinde mutlaka üst solunum yolu hastalığı geçiren pek çok kişinin olduğunu biliyorum. Boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı, yanma, baş ağrısı, hafif burun akıntısı, hapşırma, hafif öksürük gibi semptomlarla ayakta geçiriliyor. Genel itibarıyla baktığınızda ağır bir tablo pek oluşmuyor dolayısıyla da tanı olmuyor, böyle bir durum var" dedi.
"VAKA SAYILARI ÇOK DAHA FAZLA AMA HAYAT DEVAM EDİYOR"
Omicron varyantının, salgının seyrindeki etkisini de değerlendiren Prof. Dr. Özlü, "Omicron varyantının bu kadar hızlı yayılması ve çok şükür çok hastane yükünü artırmaması, yoğun bakım ihtiyacının çok olmaması şöyle bir beklentiye yol açtı. 'Acaba bu hızlı bir şekilde tüm dünyada herkesi enfekte ederse ve bir bağışıklık oluşturursa salgının sonunu getirebilir mi?' Evet, bu mümkün olabilir. Böyle olabileceğini biliyoruz. Hakikaten salgının ilk dönemlerine bakarsanız, vaka sayıları çok daha fazla ama hayat devam ediyor. Şu anda bu kadar hastalığın yaygın olmasına rağmen hepimiz normal hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Tedbirlerle birlikte tabi ki. Yani biraz sıradan normal bir hastalığa döndüğü gibi bu sadece Omicron'un daha hafif yapıcı hastalık olmasıyla ilgili değil. Bence aynı zamanda yaygın aşılama ile daha önce hastalığı geçirenlerin kazandığı bağışıklıkla elde edilen bir sonuç. Ülkemizde 2 doz, 3 doz ve hatta 4 doz aşısını yaptırmış olan çok sayıda insan var. Yeterli mi? Henüz değil. Tabi aşısını yaptırmayanların da bir an önce aşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.
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