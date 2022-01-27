Kabus ne zaman bitecek? Torununuzun torunu bile aşılanacak!

Mayo Clinic'te Epidemiyolog Dr. Gregory Poland, koronavirüsün (Covid-19) önümüzdeki yüzyılda hayatımızda olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dr. Poland, pek çok kişinin iyimser tahminlerine rağmen, Covid'in endemik hale geleceğini tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.
VİRÜS GELECEK YÜZYILDA DAHİ İNSANLARI ETKİLEYECEK
ABD'de salgın yönetiminden sorumlu en yetkili isimlerden Dr. Anthony Fauci ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi diğer sağlık yetkilileri de Omicron'un Covid'in son varyantı olmayacağı konusunda uyarıyorlar.
Covid-19'un Omicron varyantının hastalığın daha hafif seyirli olmasına ve hızlı yayılmasına neden olması, bilim insanları tarafından koronavirüsün yakında endemik hale geleceği öngörülerinde bulunmasına sebep oldu. Ancak İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Epidemiyolog Dr. Gregory Poland, virüsün gelecek yüzyılda dahi insanları etkileyebileceğini söyledi.
NESİLLER BOYUNCA COVID AŞISI OLUNACAK
Dr. Poland, virüsün hayvanları enfekte etme kabiliyeti gösterdiği yani türler arasında bulaştığı ve mutasyona uğramaya devam ettiği için potansiyel olarak süresiz olarak ortalıkta dolaşabileceğini kaydetti ve virüse karşı nesiller boyunca Covid aşısı olunacağını bildirdi.
Poland, "O zamana kadar hepimiz ölmüş olacağız ama torunlarınızın torunu bile hala koronavirüse karşı aşılanıyor olacak" ifadelerini kullandı.
DR. FAUCI YENİ BİR COVID TÜRÜNE KARŞI UYARDI
Dr. Anthony Fauci, geçen hafta yaptığı açıklamada, Delta'dan sonra Omicron varyantının yaptığı gibi pandeminin durumunu önemli ölçüde değiştirecek yeni bir Covid türünün oluşabileceği konusunda uyardı.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da Omicron'un son Covid varyantı olduğunu varsaymanın tehlikeli olacağı konusunda uyardı.
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