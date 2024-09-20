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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Özlü'den ‘XEC’ açıklaması: Endişe edecek durum yok | Sağlık Haberleri

        Prof. Dr. Özlü'den ‘XEC’ açıklaması: Endişe edecek durum yok

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Almanya'da ortaya çıkan, havaların soğumasıyla daha da etkili olabileceği öne sürülen Covid-19'un yeni 'XEC' varyantına ilişkin "Ne Dünya Sağlık Örgütü ne CDC böyle bir uyarı yapmış durumda değil. Genel itibarıyla gelen haberler de biraz spekülatif. Bu konuda şu anda endişe edecek bir durum görmüyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:38 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:41
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        Prof. Dr. Özlü'den XEC varyantı açıklaması
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        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, haziran ayında Almanya’da ortaya çıkan, yabancı bilim insanlarının havaların soğumasıyla daha da etkili olabileceğini öngördüğü Covid-19’un yeni ‘XEC’ varyantına ilişkin konuştu.

        Yeni varyantın dikkate değer varyant olduğu hakkında yeterli bilgi ve uyarı olmadığını belirten Prof. Dr. Özlü, “Son zamanlarda bazı Avrupa ülkelerinden bildirilmekte olan 'XEC' varyantıyla ilgili sorular var. Pandemi sonlandı ama hastalık görülmeye devam ediyor ve bu süreç içinde zaman zaman Covid-19'dan değişik varyantlar karşımıza çıkıyor. Henüz bu söz edilen varyantın dikkate değer ya da izlenmesi gereken bir varyant olduğu hakkında yeterli bilgi ya da bir uyarı yok. Ne Dünya Sağlık Örgütü ne Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) böyle bir uyarı yapmış durumda değil. Onun için çok endişe verici bir durum görmüyorum” diye konuştu.

        "SPESİFİK OLMAYAN BİLGİLER VAR"

        XEC varyantının ölümcül olduğu yönünde hiçbir bilginin olmadığını söyleyen Özlü, “Bu yeni varyantın daha bulaşıcı olduğu, daha ağır hastalığa neden olduğu, daha ölümcül olduğu yolunda hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla süreci izlemek lazım. XEC varyantıyla ilgili endişe edecek, panik yaratacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Bunun gibi çok sayıda varyant zaten zaman zaman ortaya çıkıyor. Pek çoğu da önemi arz etmeden kaybolup gidiyor. Bunun da onlardan biri olma olasılığı yüksek. Zaten genel itibarıyla gelen haberler de biraz spekülatif. 'Önümüzdeki dönemde salgına neden olabilir, daha bulaşıcı olabilir' gibi kanıta dayanmayan, spesifik olmayan bilgiler var. Bu açıdan şu anda endişe edecek bir durum görmüyorum” ifadelerini kullandı.

        "DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

        Yaz döneminde Covid-19 hastalığının görülmeye devam ettiğini belirten Prof. Dr. Özlü, "Ülkemizde Covid-19 ile ilgili güncel veriler artık paylaşılmıyor. Ama bizim gözlemimiz de bu yaz döneminde geçen senelerde görmediğimiz kadar solunum yolu enfeksiyonu ve zatürre hastası takip ettik. Bu da Türkiye'de de Covid-19'un görüldüğü yönünde bir kanaat oluşturuyor. Genelde biz önceden solunum yolu enfeksiyonlarında ekimden itibaren artış görürüz. Aralık-ocak ayında pik yapar daha sonra da düşüşe geçer ve nisan-mayıs gibi biterdi. Oysa bu dönemde haziranda, mayısta, temmuzda, ağustosta çok sayıda solunum yolu enfeksiyonu ve zatürre vakası takip ettik. Dolayısıyla Covid-19 virüsü de diğer solunum yolu virüsleri gibi hayatımızda hala devam ediyor. Dikkatli olmamız lazım" dedi.

        "HER ZAMANKİ DÖNGÜSEL SÜREÇ BAŞLADI"

        Kış ve güz dönemine dikkati çeken Prof. Dr. Özlü, "Şimdi güz dönemine giriyoruz. Güz döneminde okullar açıldı. Kış mevsimi nedeniyle diğer solunum yolu virüsleri; influenza, parainfluenza, RSV, rinovirüsler, adenovirüsler, diğer koronavirüsler, Covid dışı koronavirüsler de artmaya devam edecek. Her zamanki döngüsel süreç başladı. O açıdan Covid-19 da artık bunlardan bir tanesi olarak bu sürece dahil olmuş durumda; dikkatli olmakta fayda var” diye konuştu.

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