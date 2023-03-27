Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi önünde 'Cerrahpaşa' protestosu

DHA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarının depreme dayanıksız olması sebebiyle Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi´ne taşınması kararı, hastane çalışanları tarafından protesto edildi. 270 sağlık çalışanının başka hastanelerde görevlendirilerek lojmanlardan çıkartılacaklarını öne süren grup, 'Göçebe değiliz ev sahibiyiz' sloganları attı.

Pandemi döneminde Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi´nde görevlendirildiklerini ve zor şartlar altında çalıştıklarını belirten hemşire Rabia Kaya, "Buraya 3 yıl önce dünyayı kasıp kavuran bir felaketin, ölüm saçan bir illetin en korkunç olduğu dönemde, Covid'in en başında geldik. Herkesin adını duyunca kaçtığı Covid'li hastalara, bizi bekleyen bir anne, bir baba, bir eş, bir çocuk yokmuşçasına müdahale ettik. Yeri geldi üzerimizdeki ağır psikolojik baskı yüzünden yoğun bakımın bir köşesinde oturup ağladık ama asla hastamıza bakmaktan vazgeçmedik. Bugün de gördüğümüz gibi bize teşekkür değil ceza verildi. Özellikle lojmanda kalan 270 yakın meslektaşımıza bu ekonomik şartlarda bir anda çıkın demek ne ahlaki, ne de vicdanidir. Yetkililerden almış oldukları, birçok meslektaşımızı mağdur eden bu karardan dönmelerini talep ediyoruz" dedi.

"YETKİLİLERİ SAĞLIKLI BİR PLAN YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Genel Başkanı Yunus Şimşek ise, "Neden Cerrahpaşa´da 12 yıl çürük binada hizmet vermek zorunda kaldık. Cerrahpaşa'daki mağduriyet başka bir mağduriyet ile çözülmeye çalışılıyor. Dekan Bey 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi boş buraya taşınıyoruz' şeklinde tutarsız bir açıklama yapıyor. Değerli arkadaşlar, ben soruyorum Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi şu an boş mu? Tüm yetkilileri buradaki sese kulak vermeye ve sağlıklı bir plan yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Sağlık çalışanları yapılan basın açıklamasının ardından hastane önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

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