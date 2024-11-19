Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’na veda
84 yaşında yaşama veda eden ilk karaciğer naklini yapan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu bugün defnediliyor
Geçen pazar İstanbul’daki evinde yaşamını yitiren Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Topkapı Kampüsü’nde tören düzenlendi. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.
MÜNCİ KALAYOĞLU KİMDİR?
Ağustos ayında beyin kanaması geçiren 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor. Kalayoğlu, 1940’da doğdu. Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi aldı. 1967- 1968 yılları arasında Mount Sinai Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda, 1968-1971 yılları arasında Pittsburgh Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalında çalıştı. Yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1972’de doçent, 1977’de profesör oldu.