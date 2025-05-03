Prof. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, 60. Türk Pediatri Kongresi'nin öncesinde Habertürk'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

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Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok çocuk yan dal uzmanlık kadrolarının boş kaldığını aktaran Prof. Dr. Kasapçopur, özellikle daha yoğun çalışma koşullarının olduğu çocuk hematoloji, çocuk nefroloji, çocuk yoğun bakım, çocuk yeni doğan gibi bölümlerin tercih edilmediğini, açılan kontejanların birçoğunun boş kaldığını söyledi.

"YAKLAŞIK 10 YIL SONRA ÇOCUK KANSER UZMANI BULMAKTA ZORLANACAĞIZ"

Prof. Dr. Kasapçopur, "Çok acı. Bundan yaklaşık 10 yıl sonra çocuk kanser olduğunda çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız. Çocuk yeni doğan uzmanı bulmakta, çocuk yoğun bakım uzmanı, çocuk böbrek uzmanı bulmakta zorlanacağız ve ülkemiz diğer ülkelerdeki insanlar gibi sağlıkla ilgili beklentilerini yurt dışında aramaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA BİR HASTANEDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜRK OLMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA: BİLİM VE SANAT TAKDİR EDİLMEDİĞİ YERDEN GÖÇ EDER

Geçtiğimiz günlerde Almanya'daki bir hastaneden verildiği iddia edilen bir raporda başhekim, başhekim yardımcısı, asistan ve hemşirenin Türk olması dikkat çekmişti. Sağlık çalışanlarının yurt dışına göç etmesiyle bizi bekleyen senaryonun ne olduğunu sorduğumuz Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, şu yanıtı verdi: "İbn-i Sina'nın bir sözü var; "Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder. Yaklaşık 1200 yıl önce söylenmiş olan bu söz, bugün için de geçerli. Biz bilim insanlarımızı, hekimlerimizi küstürürsek; onlar da başka bir yerde çözüm arayacaklar. Farklı farklı yerlere doğru yönelimler olacak."

Prof. Dr. Kasapçopur, sağlıkta şiddet ortamının da, gereksinim olan hekimlere ulaşımı zorlaştırdığını kaydetti. ALMAN BİLİM İNSANLARI TÜRKİYE'YE GELİYORDU Prof. Dr. Kasapçopur, yurt dışına göçü önlemek için "Zaman geçmeden, şu anda tam zamanı diyerek çok ciddi önlemler almamız gerekiyor. Zorlu bir meslek hayatı yaşıyoruz. Gerçekten bu mesleği yapanları özendirmek gerekiyor. Eğer bunlar kolaylaştırılırsa bu güzel ülkeye tersine göç de olacaktır. Bunu tarihte de gördük. 1930'lu yıllarda Alman bilim insanları özgür bilim ve meslek ortamını gördükleri için Türkiye'ye geldiler. Bunların içinde bir de çocuk hekimi Albert Eckstein vardı. Ülkemizdeki çocuk hekimliğine inanılmaz katkılar bırakarak aramızdan ayrıldı" ifadelerini kullandı. "ZORUNLU HİZMET KALDIRILMALI" Çocuk yan dal uzmanlık alanlarının tercih edilmesi için önerilerde bulunan Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Yan dallar sonrasındaki zorunlu hizmet kaldırılmalı, kolaylaştırıcı ve özendirici faktörler ön plana çıkartılmalı; çünkü bu bir adanmışlıktır, bir meslek değildir; bir yaşam biçimidir. Bütün çocuk hekimi arkadaşlarımız kendilerini bu mesleğe adıyor. Bilimselliğin ön planda tutulduğu çalışma ortamlarında ilerlemeliyiz. Etkin bir pediatri eğitimi gerekiyor. Biz çocukların yaşam içindeki avukatlarıyız. Yaşamın her alanında çocukların haklarını savunuyoruz ve kötülüklere karşı iyiliği önceliyoruz. Çocuklarımızı güzel bir geleceğe kavuşturmak için sağlıklı çocuklar yetiştirmek gerekiyor. Bu da sağlıklı bir çocuk hekimliğinden geçiyor" diye konuştu.

60. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ'NDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK? Kongre Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat, ana teması "Pediatrinin değişen ve zorlaşan yüzü" olarak belirlenen kongreyle ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Canpolat, "Pediatrinin zorlaşan yüzünü kastederken; ana branşımızın içinde bulunduğu zorluklara değinmek ve gelecekte pediatriyi ne tür sorunların beklediğini tartışacağız. Pediatrinin içinde bulunduğu darboğaz ve gelecekte çocuklarımıza kimin bakacağı sorunlarına değineceğiz. Pediatrinin değişen yüzü de değişen dünya, değişen pediatri ve değişen çocukları temsil ediyor. Dijitalleşme ve bunun yarattığı hem ruhsal hem de fiziksel birtakım problemler var. Bunlar tıp eğitimimiz içerisinde yer almayan, son yıllarda ortaya çıkan problemler. Biz pediatristlerin de bunlara farkındalığını artırmak gerekiyor. Hareketsiz yaşamın getirdiği problemler, dijital aletleri kullanmaya bağlı postür bozuklukları ve bunların sonuçları, artan obezite riski, birtakım ruhsal problemler, dikkat eksikliği, toplumdan soyutlanma veya birtakım uygunsuz içeriklerle daha erken yaşta tanışma gibi sorunlar tartışılacak" dedi. ÇOCUK SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN TÜM KONULAR KONGREDE TARTIŞILACAK Değişen dünya başlığında iklim krizi ve çocuk başlığının da yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Canpolat, "Özellikle iklim krizinin yarattığı solunum problemleri, akciğer hastalıklarındaki artış ve değişim, hipertansiyon riskindeki artışa yönelik de özel bir oturumumuz olacak. Yine son yıllarda özellikle gıdalarda belki gözden kaçırdığımız belki de farkında olduğumuz ama tam olarak ne yapacağımızı ve nasıl önlemler alacağımızı bilemediğimiz "görünmez tehlikeler"i konuşacağız" diye konuştu.

Prof. Dr. Canpolat, elektronik sigara, çocuklarda cinsel sağlık, çocuk sağlığıyla ilgili karşılaşılan zorluklar, sorunlar ve pediatrinin ana konularının da kongre dahilinde tartışılacağını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilimsel konuların yanında sosyal etkinliklere de yer vermek istedik. Özellikle sanat, bilimin içinden hiçbir zaman ayrılamaz. Bu nedenle de çocuk hekimlerimizin dünyaya bakış açısını değerlendirecek bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bunun sonuçlarını da heyecanla bekliyoruz. Hekim arkadaşlarımız fotoğraflarını gönderdiler. Bir kısmı hekim olan birbirinden değerli fotoğraf sanatçısından oluşan bir jürimiz var. Onların değerlendirmesi sonucunda ödüllerimizi açıklayacağız."