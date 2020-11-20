Prof. Dr. Hilmi Demir: "FETÖ ile mücadele uzun soluklu bir mücadele"

15 Temmuz Derneğinden yapılan açıklamaya göre, derneğin YouTube kanalından canlı yayımlanan "Hafızanda Ne Var?/Harbi Konuşmalar" programına katılan Demir, FETÖ'nün yapısını, Türkiye ve dünyadaki kült hareketlerin ortak özelliğini ve örgüt ile mücadelede yapılması gerekenleri anlattı.
Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve 15 Temmuz Derneği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Köse'nin yaptığı programda Demir, FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinden önce kendisini lağvedip farklı cemaat ve örgütlere sızdığını aktardı.
Demir, cemaatlerin kendi içlerinde kültleştikleri zaman hesap verilebilirliğin azaldığını ve her kült grupta karizmatik bir dini liderin olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Elbette karizmatik olmak yetmiyor. Bu liderler beşeri özelliklerden soyutlanıp tamamen Tanrı'nın güdümünde lanse ediliyor. Tıpkı FETÖ'de olduğu gibi. Prizma kitabının girişinde 'Bana bunlar yukarıdan geliyor ben sadece prizmayım.' diyor. Bunun dışında kült hareketlerde mehdilik söylemi, sır ve günah çokça kullanılır. Bu yapılar üyelerinden mutlaka maddi bir şey ister. Maskülen ve militarist bir söylem hakimdir."
- "PKK'lılar ile FETÖ'cüler aynı araçtaydı"
Türkiye'nin, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün silahlı katmanlarıyla mücadelede iyi gittiğini ifade eden Hilmi Demir, örgütün ideolojisiyle mücadelede henüz yeterince yol alınamadığını aktardı.
Aynı durumun PKK ile mücadelede de geçerli olduğunu belirten Demir, örgütte psikolojik direncin kırılması için sosyal, psikolojik ve interdisipliner bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiğini anlattı.
17-25 Aralık sürecinden önce örgütün kendini lağvetmeye başladığını ve farklı gruplara sızdığını ifade eden Demir, şunları aktardı:
"DEAŞ ile ilgili saha araştırması yaparken FETÖ'cülerle karşılaştım. FETÖ kendisini farklı grupların içine sızarak klonladı. Bugün sadece bildiğimiz cemaat yapılarında değil, Türkiye'de bulunan terör örgütlerinde de FETÖ ile karşılaşırsınız. DEAŞ'ın, PKK'nın içinde varlar. Geçenlerde yurt dışına kaçmaya çalışan teröristler yakalandı. PKK'lılar ile FETÖ'cüler aynı araçtaydı. FETÖ her türlü terör örgütünün ve cemaatin içinde olabilir. Yanı başımızda olabilir. FETÖ ile mücadele uzun soluklu bir mücadele. FETÖ 50 yılda buralara geldi, mücadelenin de bir 50 yıl alacağını düşünebiliriz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!