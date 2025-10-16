Habertürk
        Prof. Dr. Havlucu'dan "grip aşısı" uyarısı!

        Prof. Dr. Havlucu'dan "grip aşısı" uyarısı!

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hafsa Sultan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Havlucu, hastalıktan korunmada en etkili yöntemin grip aşısı olduğunu vurgulayarak "Aşının koruyucu etkisi uygulamadan iki hafta sonra başlar. Koruyuculuğu 6-8 ay sürer. Ekim ve Kasım ayları grip aşısı için en uygun dönemdir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:10 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:10
        Prof. Dr. Havlucu'dan "grip aşısı" uyarısı!
        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Havlucu, soğuk havalarla birlikte viral enfeksiyonların artış gösterebildiğini belirterek grip aşısı yaptırılmasının önemine değindi. Ekim ve kasım aylarının grip aşısı yaptırmak için en uygun dönemler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yavuz Havlucu, hareketsizlik, kansızlık, tiroidin yavaş çalışması, menopoz, güneş ışığı eksikliği, diyabet ve kalp hastalığı gibi durumların kişilerin daha kolay üşümesine neden olduğunu belirterek "Soğuk vücuttaki tüm sistemleri yavaşlatabilir. Hareketsizlik üşümeyi arttırır, bu nedenle üşümeye karşı hareket etmek en iyi yöntemdir" dedi.

        NEVRALJİYE DİKKAT!

        Astım ve KOAH hastalarının soğuk havada nefes darlığı, öksürük ve hırıltı atakları yaşayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Havlucu, bu hastaların soğukta bronş spazmı riski taşıdığını, böyle durumlarda sıcak ortama geçip nefes açıcı ilaçlarını kullanmaları gerektiğini söyledi.

        Soğuğun sinir uçlarını etkileyerek "nevralji" olarak bilinen ani ve şiddetli ağrılara yol açabileceğini dile getiren Prof. Dr. Havlucu, ayrıca yüz felçleri, mide-bağırsak krampları ve kalp damar spazmlarının da soğuk havada görülebileceğini aktardı.

        Soğuk havalarda viral enfeksiyonların artış gösterebileceğini kaydeden Prof. Dr. Havlucu, "Hava soğuduğunda insanlar kapalı alanlara yöneliyor. Bu da virüslerin yayılması için uygun ortam oluşturuyor. Soğuk algınlığında ateş hafif veya yoktur, gripte yüksek ateş görülür. Gripte baş ağrısı ve halsizlik daha belirgindir. Soğuk algınlığında özel bir tedavi gerekmez, gripte ise destek tedavisi uygulanır" diye konuştu.

        "RİSK GRUBUNDAKİLER MUTLAKA AŞILANMALI"

        Risk grubundaki kişilerin mutlaka hekime başvurması gerektiğini belirten Prof. Dr. Havlucu, "Hasta kişiler hekim önerisi dışında ilaç kullanmamalı, kalabalık ortamlara girmemeli, maske takarak bulaşmayı önlemelidir" dedi.

        Grip aşısının hastalıktan korunmada en etkili yöntem olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Havlucu, "Aşının koruyucu etkisi uygulamadan iki hafta sonra başlar. Koruyuculuğu 6-8 ay sürer. Ekim ve Kasım ayları grip aşısı için en uygun dönemdir" ifadelerini kullandı.

        Habertürk Anasayfa