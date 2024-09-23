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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Azap'tan Covid-19 varyantı "XEC" açıklaması - Haberler | Sağlık Haberleri

        Prof. Dr. Azap'tan Türkiye'de de etkin olması beklenen Covid-19 varyantı "XEC" açıklaması

        Son haftalarda özellikle Avrupa ülkelerinde görülen Covid-19 virüsünün yeni varyantı "XEC"nin Türkiye'de de etkin olmasının beklendiği ancak bu mutasyonun ağır bir hastalık tablosuna neden olmadığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 09:25 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:25
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        Prof. Dr. Azap'tan Covid-19 varyantı "XEC" açıklaması
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        Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sonbaharın gelmesiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığının arttığına işaret etti.

        Çin'de Aralık 2019'da başlayan ve dünya genelinde salgına yol açan Covid-19'un yıllar içinde aşılanmayla birlikte hayatı tehdit etkisinin azaldığını dile getiren Azap, ancak virüsün çeşitli varyantlarla kendini yenilediğini söyledi.

        Azap, son olarak "XEC" olarak isimlendirilen ve özellikle Avrupa ülkelerinde görülme sıklığı artan varyantın, Kasım 2021'de ilk kez ortaya çıkan Omicron varyantının alt tipi olduğunu bildirerek, "Yeni varyantlar, bir öncekindeki değişikliklerle daha bulaşıcı ve antikorlardan daha kolay kaçabilen hale geliyor. XEC varyantı da bir önceki KP.3.3 varyantından türeyen yeni bir varyant" diye konuştu.

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        "ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA XEC VARYANTININ HAKİM HALE GEÇMESİ BEKLENİYOR"

        Azap, bu varyantın haziranda Almanya'da ortaya çıktığını ve yayılmaya başladığını belirtti.

        Bu varyantın etkin görüldüğüne ilişkin İngiltere, Danimarka, ABD, Polonya, Norveç, Ukrayna ve Çin'in de aralarında yer aldığı 27 ülkeden bildirimde bulunulduğunu anlatan Azap, şöyle devam etti: "Halen hakim hale gelmiş değil, henüz KP.2.3 ve KP.3.1 varyantları daha çok dolaşıyor. Ama diğerlerine göre daha bulaşıcı olduğu için önümüzdeki aylarda XEC varyantının hakim hale geçmesi bekleniyor. Diğer dalgalarda gördüğümüz üzere yeni varyantlar, Amerika ve Avrupa'da ortaya çıktıktan birkaç hafta sonra bizde de görülmeye başlıyor. Buradan yola çıkarak ülkemizde önümüzdeki haftalarda XEC varyantının yavaş yavaş artarak hakim hale geçeceğini söyleyebiliriz."

        "BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞLARDA AĞIR HASTALIK YAPIYOR"

        Prof. Dr. Azap, virüsün yapısı gereği sürekli kendini değiştirdiğini ifade ederek, "Virüsün değişimi bu şekilde devam ediyor ancak endişelenecek bir şey yok. Kendinden önceki Omicron alt varyantları gibi bu varyant da farklı ve daha ağır bir Covid-19 tablosuna neden olmuyor" dedi.

        Şikayetlerin, diğer varyantlarla benzer olduğunu anlatan Azap, şu bilgileri paylaştı: "Virüs, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, boğaz ağrısı, aşırı halsizlik, öksürük, tat ve koku kaybı gibi belirtilere neden oluyor. Diğer varyantlar gibi altta yatan ciddi kalp akciğer hastalığı olanlarda, ileri yaşlılarda ve bağışıklığı baskılanmışlarda ağır hastalık yapıyor. Ağır hastalık ve ölüme neden olma kapasitesinin öncekilerden farklı olmadığı şimdilik söylenebilir. Ancak olgu sayısı, bu konuda doğru bir tahminde bulunmak için çok az henüz. Bu varyantla hastalanan insan sayısı arttıkça klinik seyrinde bir değişiklik olup olmadığına dair daha sağlıklı bilgi oluşacaktır. Ülkemizde bulunmayan yeni varyantlardan hazırlanmış Kovid-19 aşılarının bu varyanta karşı etkili olduğu bildiriliyor. Dünyada ve ülkemizde tedavide kullanılan ilaçlar da bu varyanta karşı etkili."

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