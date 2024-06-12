Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Prof. Altuntaş: Kanser tedavisinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor | Sağlık Haberleri

        Prof. Altuntaş: Kanser tedavisinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor

        Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Kanser tedavisinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Lösemi, lenfoma, myeloma gibi hematolojik kanserlerde başarı oranları inanılmaz düzeyde arttı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 19:25 Güncelleme: 12.06.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kanser tedavisinde baş döndürücü gelişmeler"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Ankara Onkoloji ve Hematoloji Derneği (AHOD) Genel Sekreteri Doç. Dr. Cengiz Karaçin ve Dernek Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Öztürk Ateş’in de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının bildiriler sunduğu Amerikan Kanser Kongresi'nde (ASCO 2024) ele alınan, kanser hastalığının tedavisindeki son gelişmeleri paylaştı.

        "KANSER TEDAVİSİNE DEĞİL YÖNETİMİNE ODAKLANMALIYIZ"

        Altuntaş, kongrenin bu yılki ana temasının 'kanser yönetimi' olduğunu belirterek, "Artık önümüzdeki süreçte sadece kanser tedavisi değil, kanser yönetimine odaklanmalıyız. Hastanın, hastalığın önlenmesinden yas danışmanlığına kadar bütün bir sürecinin her aşamasını geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Kanser tedavisinin dünyada başka bir yöne gittiğini, artık sadece hastasının tedavisinin değil, aynı zamanda yaşam kalitesinin de ön planda tutulduğu yeni bir yaklaşım benimsendiğini anlatan Altuntaş, "Kanser tedavisinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Lösemi, lenfoma ve myeloma gibi hematolojik kanserlerde başarı oranları inanılmaz düzeyde arttı. KML hastaları, akranlarıyla benzer yaşam oranına sahip duruma geldi. Lenfoma yanıt oranları yüzde 90'lara yaklaşırken, myeloma kronik bir hastalık haline geldi. Korunma, tanı ve tedavideki gelişmeler baş döndürücü hızda ilerliyor. Devam eden araştırmalar önümüzdeki yıllarda pek çok kanser hastasına umut olacak" diye konuştu.

        Fotoğraf: DHA

        "AKCİĞER KANSERİ TEKRARLAMA RİSKİNİ AZALTTIĞI BELİRLENDİ"

        Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Cengiz Karaçin de kongrede akciğer kanseri tedavisine yönelik 'ADRIATIC' isimli bilimsel çalışmanın sonuçlarının paylaşıldığı bilgisini verdi. Küçük hücreli akciğer kanserli hastalara yönelik yaklaşık 20 yıldır herhangi bir yeni gelişmenin yaşanmadığını söyleyen Karaçin, "Çok çalışma yapılıyordu ama pozitif sonuçlanan çalışma yoktu. Ta ki, bu yılki ASCO'daki çalışma açıklanana kadar. ADRIATIC çalışmasında, küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda günümüz standartlarında 'kemoradyoterapi' dediğimiz kemoterapiyle ışın tedavisini birlikte uyguluyoruz. Bu çalışma, 'Bu tedavi tamamlandıktan sonra akıllı tedavi gibi immünoterapinin, hastalığın tekrarlamasını önlemede bir faydası var mı?' sorusuna cevap aradı. Bu ilacın uygulanması bu riski yüzde 27 oranında azalttı. İstatistiksel anlamda da klinik anlamda da anlamlıydı. Bu gelişme hem hastalarımız hem bizler için son 20 yılda ilk pozitif sunulmuş çalışma olarak hepimizin yüzünü güldürdü" dedi.

        REKLAM

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Habertürk Anasayfa