"BABAM İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"

Priyanka Chopra, hasta babasının hayata tutunmasını en azından ömrünün uzamasını sağlamak için de yapabileceği her şeyi yaptığını söylemişti. Priyanka Chopra, o dönemde hissettiklerini ise "Her tapınağa gittim dua ettim. Görüşmem gereken her doktorla görüştüm. Babamı Singapur'a, New York'a, Avrupa'ya, Hindistan'a, her yere götürdük. Onun ömrünün uzaması için yapabileceğim her şeyi yaptım. Bu ne kadar da çaresiz bir duyguydu." sözleriyle anlatmıştı.