Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
Wagner lideri Yevgeny Prigojin ile birlikte içinde 10 kişinin bulunduğu özel jet, 23 Ağustos akşamı Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düştü. Prigojin dahil uçaktaki herkes hayatını kaybetti, Rusya Devlet Başkanı Putin olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. Prigojin'in son uçuşuyla ilgili neler biliniyor?
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Wagner lideri Prigojin'in de içinde bulunduğu uçak, 23 Ağustos akşamı Moskova'nın kuzeyinde düştü. Kazanın ardından uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Prigojin'in seyahat ettiği uçak, uzun süredir Wagner grubuyla bağlantılı. Uçuş takip izleme sitesi FlightRadar'a göre, Embraer Legacy 600 isimli jeti son aylarda düzenlik olarak kullanıldı, hem St Petersburg hem de Moskova'dan uçtu.
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Bazı haberlere göre, Prigojin ve Wagner yetkilileri, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı yapmak için yola çıkmıştı.
ABD hükümetinin açıklamasına göre, 2007 yılında üretilen uçak, 2019 yılında ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları kapsamına girdi.
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Guardian tarafından incelenen uçuş verileri, kuyruk numarası RA-02795 olan jeti Moskova'dan yerel saatle 17.46'da uçuşa geçti. Uçak, havalandıktan 33 dakika sonra Tver bölgesindeki Kuzhenkino köyü yakındalarıyken hızla irtifa kaybetti ve iletişim koptu. Bölgede yaşayan kişiler, yüksek bir metalik patlama sesi duyduklarını ve jetin birkaç parça halinde bir alana indiğini gördüklerini söyledi.
Kısa uçuş sırasında hava koşullarının iyi olduğu kaydedildi.
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KAZAYA NE SEBEP OLDU?
Prigojin destekçileri, Wagner yanlısı gruplarda uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğünü iddia etti. Bazıları uçağın bir hava savunma füzesi tarafından vurulmuş olabileceğini iddia etti. Bu iddiaların hiçbir henüz doğrulanamadı.
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Kazanın görüntülerini inceleyen uzmanlar, havada bir parçalanmanın meydana geldiğini, bu patlamanın jetin içinden kaynaklandığını, bomba ya da yıkıcı bir arızayı düşündürdüğünü ya da dışarıdan bir füze saldırısının akla geldiğini dile getirdi.
Kazaya dair açık olan tek şeyin, patlamanın jetin kanat kısmındaki bir kanadı gövdeden ayıracak kadar güçlü olduğu.
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PUTİN: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlı diledi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, kazanın nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmadı, "kazanın koşullarını ve nedenlerini" araştırmak için özel bir komisyon kurulduğunu açıkladı.
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Embraer Legacy 600'ün karıştığı yalnızca bir kaza kaydedildi. Mekanik arızayı içeren kayıtlı bir kaza ise yaşanmadı. Uçağın son uçuşundan hemen önce onarımdan geçtiğine dair doğrulanmamış raporlar da var.
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Diğer yandan Legacy 600'ün Brezilyalı üreticisi Embraer, yaptırımlar nedeniyle 2019 yılında uçağa destek sağlamayı bıraktığını açıkladı.
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Prigojin, Haziran ayında Rus yönetimine karşı silahlı isyan düzenlemiş, ayaklanma bir gün içinde çözüme kavuşmuştu, bu isyanın ardından kamuoyu önünde çok görülmedi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.