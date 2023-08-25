Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?

Kazanın görüntülerini inceleyen uzmanlar, havada bir parçalanmanın meydana geldiğini, bu patlamanın jetin içinden kaynaklandığını, bomba ya da yıkıcı bir arızayı düşündürdüğünü ya da dışarıdan bir füze saldırısının akla geldiğini dile getirdi.

Kazaya dair açık olan tek şeyin, patlamanın jetin kanat kısmındaki bir kanadı gövdeden ayıracak kadar güçlü olduğu.