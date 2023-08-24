Dmitry Utkin

Dmitry Utkin, Wagner'in Prigojin dışındaki en tanınmış figürlerinden biri olarak biliniyor.

Utkin 1993-2013 yılları arasında Rusya'nın seçkin özel kuvvetleri Spetsnaz'daydı ve bu süre zarfında Çeçenistan'da görev yaptı. Askerden ayrıldıktan sonra kendisi hakkında somut olarak neredeyse hiçbir şey bilinmiyor.

Yapılan araştırmalara göre Utkin 2016'dan bu yana kamuoyunun önüne çıkmıyor. Analistler, ölümü sırasında Prigojin'in yanında yer almasının onun Wagner'de kapsamlı bir rolü olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Carleton Üniversitesi Norman Paterson Uluslararası İlişkiler Okulu'ndan Profesör Dani Belo, örgütün gerçek başkanı olarak görev yaptığına, Prigojin'in ise kukla olarak görev yaptığına inanıyor. Belo Global News'e yaptığı açıklamada "O, arka planda organizasyonun gerçekten yürümesini sağlıyordu. Prigojin gerçek operasyonel ve taktiksel düzeydeki konuları sunamıyor" dedi.

Örgütün adını da Utkin'in askeri çağrı işareti olan "Wagner"den aldığı iddia ediliyor.