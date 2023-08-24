Putin'den Prigojin'in ailesine taziye

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver’de düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış Haberi Görüntüle

Prigojin ailesine taziyelerini ileten Putin mesajında şu ifadelere yer verdi:

"90'LI YILLARDAN BERİ TANIRIM, İYİ BİR İŞ İNSANIYDI"

Araştırmalar sürüyor, bilirkişi raporu zaman alabilir. Prigojin sadece ülkemizde değil yurt dışında da başarılı çalıştı. 90'lı yılardan beri tanırım, iyi bir iş insanıydı.

Ayrıntılar gelecek...