Prenses Kate Middleton ve Prens William saray ekibine nadir yeteneğe sahip eleman arıyor
Kensington Sarayı, Prenses Kate Middleton ve Prens William için çalışacak, nadir yeteneğe sahip eleman için iş ilanı verdi
- 1
Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton, Kensington Sarayı'ndaki ekibini genişletmek istiyor. Çift, Londra'da görev yapacak bir 'Özel Sekreter Yardımcısı' arıyor. Aranan adayın nadir bulunan bir beceriye sahip olması gerekiyor.
Yeni saray çalışanının görevi, Galler Prensi ve Prensesi'nin Birleşik Krallık çapındaki görevlerinin planlanmasını içerecek.
- 2
Kensington Sarayı'nın 'Özel Sekreter Yardımcısı' iş tanımında "Çiftin etkisini en üst düzeye çıkarmak için 'Galler'e özel olarak odaklanılacağı" vurgulanıyor.
Prens William ve Kate Middleton, daha önce Cambridge Dükü ve Düşesi'ydi. Kraliçe Elizabet'in Eylül 2022'deki ölümünün ardından Galler Prensi ve Prensesi ünvanlarını devraldı.
- 3
Kraliyet çiftinin ekibine yeni katılacak kişi için iş tanımı şöyle: Bu pozisyon, çok çeşitli kişi ve kurumlarla verimli ilişkiler kurma konusunda kanıtlanmış bir yeteneğin yanı sıra mükemmel iletişim ve organizasyon becerileri gerektirir. Küçük ve çevik bir ekipte çalışırken proaktif, uygulamalı bir yaklaşıma sahip olmak ve Galler toplulukları, hükümeti ve iş dünyası hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmak gerekiyor.
İş koşullarında, akıcı Galce konuşabilme yeteneğine de yer verildi.
-
- 4
İş ilanı, Galler Prensesi'nin geçen hafta sonu Wimbledon final maçında boy göstermesinden birkaç gün sonra çıkarıldı.
- 5
Devam eden kanser tedavisi sırasında yalnızca Trooping the Colour adlı resmi geçit törenine katılan Prenses, kraliyet locasına girişinde ayakta alkışlandığı Wimbledon finalinde halkın önüne ikinci kez çıkmış oldu.
- 6
Wimbledon'ın ardından saray ekibine yeni bir çalışan aranması, Kate Middleton'ın kraliyet görevlerine dönebileceğinin işareti olarak görüldü.
-