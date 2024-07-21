Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!

Zonguldak'ta Onur Güneş (41), beslediği ‘Çin aslanı' cinsi 'Şila’ isimli köpeğin, kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia edip şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre soruşturma başlatılırken, Güneş, "Köpeğim Şila’nın daha yeni yavruları olmuştu. Yavruları annesiz kaldı” dedi.

"BAHÇEME GÖMDÜM"

Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Köpeğinin mama vermesi için gönderdiği çalışanı tarafından evin bahçesinde ölü bulunduğunu belirten Güneş, “Köpeğimin yanına gittiğimde taş kesilmişti ağzından köpükler geliyordu. Köpeğimi birazcık yukarı kaldırmak istedim ağzından kan gelmeye başladı. Bir köpeğin ağzından eğer köpük geliyorsa zehirlenmiş demektir. Durumu polise bildirdim ancak çevrede güvenlik kamerası olmadığı için hiçbir şey yapamadık. Köpeğim Şila’nın daha yeni yavruları olmuştu. Yavruları o şekilde annesiz kaldı. Sonra köpeğimi kefenleyip evimin bahçesine gömdüm. Gerçekten çok zor bir durum. Kimlerin yaptığı bulunamadı ve yavrular annesiz kaldı” ifadelerini kullandı.