Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi

Erzurum Aziziye'de üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, 19 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Dadaşkent semtindeki bir sitede meydana geldi.

Zeynep-Abdulkadir çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Selahattin, ağır yaralı olarak dedesi Vedat Özdel (57) tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

"DEMİR DİREKLER SABİTLENMEDEN KONULDU"

Site içerisindeki futbol sahasının demir direklerinin sabitlenmeden konulduğunu belirten site sakinlerinden Ahmet Çoban, "En ufak bir betonla doldurma yok. Bir kaynak demiriyle sağa sola kaynak yapıp da sağlama almamışlar. Çocuklar burada oynarken demir hafif meyilli, biri dokununca çocuğun kafasına düşüyor. Körpecik çocuk gitti, neye uğradığımızı şaşırdık" diye konuştu. Diğer yandan Çobanoğlu ailesinin olayla ilgili ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.