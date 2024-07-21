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        Haberler Dünyadan Clint Eastwood'un hayat arkadaşı Christina Sandera hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Clint Eastwood'un hayat arkadaşı Christina Sandera hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood'un büyük acısı... Oscar'lı yıldız, 10 yıllık hayat arkadaşı Christina Sandera'yı kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:23
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        • 1

          Oscar ödüllü oyunu ve yönetmen Clint Eastwood'un uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Christina Sandera hayatını kaybetti.

          94 yaşındaki Clint Eastwood, 61 yaşındaki hayat arkadaşının ardından; "Christina sevgi dolu, şefkatli bir kadındı. Onu çok özleyeceğim" ifadesini kullandı.

          Clint Eastwood'un sözcüsü, Christina Sandera'nın ölümüyle ilgili daha fazla bilgi verilmeyeceğini söyledi.

        • 2

          Clint Eastwood ile Christina Sandera, 2014'ten beri birlikteydi. Tanıştıklarında Sandera, Eastwood'un California'daki otel ve restoranında hostes olarak çalışıyordu.

        • 3

          İkili, 2015 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halıda ilk kez birlikte poz verdiler.

        • 4

          Clint Eastwood, 1996'dan 2014'e kadar gazeteci Dina Ruiz ile evliydi.

        • 5

          Clint Eastwood, ilk evliliğini model Maggie Johnson'la yaptı. 1953'te başladıkları evlilik hayatı 11 yıl sürdü. Ancak çift, 1984 yılına kadar boşanmadı.

          Clint Eastwood'un yıllar içinde 8 çocuğu oldu. Dina Ruiz ile evliliğinden olan kızı Morgan 27 yaşında. Maggie Johnson ile evliliğinden 56 yaşındaki oğlu Kyle ve 52 yaşındaki Alison var.

        • 6

          Clint Eastwood ve kızı Alison Eastwood

          Clint Eastwood'un kimliği bilinmeyen bir kadından 69 yaşında Laurie adında bir kızı ve dublör Roxanne Tunis ile ilişkisinden 60 yaşında Kimber adında bir kızı bulunuyor.

          Uçuş görevlisi Jacelyn Reeves'ten olan çocukları 38 yaşındaki oğlu Scott ve 36 yaşındaki kızı Kathryn.

          Clint Eastwood ve oyuncu Frances Fisher, 1993 yılında şu anda 30 yaşında olan kızları Francesca'yı kucaklarına aldı.

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