REKLAM advertisement1

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Bolu, Karabük, Giresun, Trabzon, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Düzce'nin, Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Rize'nin iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Bursa'nın ve Ağrı'nın doğusu, Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM

Yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların da ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul Güneşli 34° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 40° Trabzon Güneşli 30° Bursa Güneşli 34° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 28° KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraf: AA