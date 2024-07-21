Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün 3 bölgede şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların da ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Bolu, Karabük, Giresun, Trabzon, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Düzce'nin, Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Rize'nin iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Bursa'nın ve Ağrı'nın doğusu, Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların da ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: AA