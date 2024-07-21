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        Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu sevinci!

        Yeni sezona Slovenya'da hazırlanan Beşiktaş'ın Grazer'i 5-1 mağlup ettiği maça Mustafa Erhan Hekimoğlu damga vurdu. 10 dakika içinde 2 gol, 1 asist kaydeden 17 yaşındaki genç forvetin performansı sosyal medyada gündem olurken, Giovanni van Bronckhorst da öğrencisinden övgüyle bahsetti.

        Giriş: 21.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:44
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          Beşiktaş, Slovenya kampının son gününde Avusturya ekibi Grazer AK ile oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazanırken, mücadeleye genç oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu damga vurdu.

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          Siyah-beyazlıların 17 yaşındaki forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu, attığı 2 golle yıldızlaşırken, iki golünü bir de asistle taçlandırdı.

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          10. dakikada Semih Kılıçsoy'un arka direkte röveşatayla yaptığı vuruşu kale sahasında ağlarla buluşturan Mustafa Erhan Hekimoğlu skoru 1-1'e getirdi.

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          13. dakikada ise Rafa Silva'nın savunmanın arasına attığı pasta ceza sahasına giren Mustafa Erhan, şık bir vuruşla ikinci golünü atıp takımını 2-1 öne geçirdi.

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          Maça damgasını vuran 17 yaşındaki futbolcu, 20. dakikada bu kez Rashica'ya asist yaparak üç gole direkt katkıda bulunmayı başardı.

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          10 dakikaya 2 gol, 1 asist sığdıran genç forvetin bu performansı sosyal medyada gündem olurken, Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da maç sonu yaptığı açıklamada Mustafa Erhan'dan övgüyle bahsetti.

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          VAN BRONCKHORST: GENÇ YAŞINA RAĞMEN BENİ ETKİLEYEN BİR OYUNCU

          Hollandalı teknik adam, genç futbolcu hakkında, "Mustafa'nın performansından mutluyum. Bu hafta size de söylemiştim, var olan yeteneklerimiz beni mutlu ediyor. O da iyi başladı. Genç yaşına rağmen beni etkileyen bir oyuncu. Bu tarz oyuncular bana fazla enerji veriyor. Bu gençler iyi oldukları ve hak ettikleri taktirde süre bulacaktır. Öğrenecek, motivasyonu çok iyi. Antrenmanda ve maçlarda kaliteli oyuncularla oynadıkça bu durum kendisini daha iyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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          Beşiktaş, geötiğimiz mayıs ayında Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı.

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          17 yaşındaki futbolcu, geçen sezon U19 Süper Ligi'nde forma giydiği 12 maçta 5 gol atmıştı.

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