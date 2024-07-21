Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu sevinci!

VAN BRONCKHORST: GENÇ YAŞINA RAĞMEN BENİ ETKİLEYEN BİR OYUNCU

Hollandalı teknik adam, genç futbolcu hakkında, "Mustafa'nın performansından mutluyum. Bu hafta size de söylemiştim, var olan yeteneklerimiz beni mutlu ediyor. O da iyi başladı. Genç yaşına rağmen beni etkileyen bir oyuncu. Bu tarz oyuncular bana fazla enerji veriyor. Bu gençler iyi oldukları ve hak ettikleri taktirde süre bulacaktır. Öğrenecek, motivasyonu çok iyi. Antrenmanda ve maçlarda kaliteli oyuncularla oynadıkça bu durum kendisini daha iyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.