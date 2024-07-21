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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinem'i 7 kez bıçakladı, tahliye edildi! | Son dakika haberleri

        Sinem'i 7 yerinden bıçaklayan eski eşine 9 ayda tahliye!

        Başkentte eski eşi Sinem T.'yi 7 kez bıçaklayıp ağır yaralayan Sinan Ö., saldırıdan 9 ay sonra tahliye edildi. Ölümden dönen genç kadın ise, "Devletime sığınıyorum. Bana illa tekrar zarar mı vermesi gerekiyor? Hala şahsın ailesi tarafından tehditler alıyorum. Öldükten sonra değil yaşarken, hayattayken benim yanımda olsunlar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:36
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        Sinem'i 7 kez bıçakladı, tahliye edildi!
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        Ankara'da eski eşi Sinem T.'yi (33) çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Sinan Ö. (41), olaydan 9 ay sonra tahliye oldu.

        DHA'nın haberine göre karara itiraz eden ve koruma talebi kabul edilmeyen Sinem T., "Devletime sığınıyorum. Bana 'Tahliye olduktan sonra size bir şey mi yaptı' diyorlar. Bana illa tekrar zarar mı vermesi gerekiyor?" dedi.

        10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

        Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Ö. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Sinan Ö., geçen yıl 24 Ekim'de velayeti eski eşinde olan 11 ve 13 yaşındaki kızlarıyla Çocuk Görüşme Merkezi'nde görüştü. Sinan Ö., görüşmenin ardından bir parkta buluştuğu eski eşi Sinem T. ile onlara iyi bakmadığı ve başka erkeklerle görüştüğünü iddia ederek tartıştı. Sinan Ö., tartışma sırasında aracının bagajında bulunan ekmek bıçağı ile Sinem T.'yi çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem T., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. 10 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Sinem T., hayata tutunarak sağlığına kavuştu.

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        3 FARKLI SUÇLAMAYLA DAVA AÇILDI

        Tutuklanan Sinan Ö. hakkında Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından müebbet ve farklı sürelerde hapis talebiyle dava açıldı. Sinem T., çocuklarını teslim almaya giderken eski eşinin kendisine bir şey yapacağı endişesiyle cebine koyduğu cep telefonuyla aldığı ses kaydını da dava dosyasına delil olarak sundu. Ses kaydında tartışma ve bıçaklama sırasında Sinem T. ile kızının çığlıkları yer aldı. Ses kaydının bilirkişi tarafından çözümü de dosyaya girdi. 12 Temmuz'da görülen 3'üncü duruşmada sanık Sinan Ö., tutuklu kaldığı 9 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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        "BENİ ÖLDÜRMESİ İÇİN Mİ TAHLİYE EDİYORSUNUZ"

        Sinem T., avukatı aracılığıyla tahliye kararına itiraz etti. Eski eşinin tekrar kendisine zarar vermesinden korkan Sinem T., polise başvurarak koruma talebinde bulundu. Talebinin kabul edilmediğini söyleyen Sinem T., "Hakim, beni öldürmeye teşebbüsten yargılanan şahsı tahliye etti. Mahkemede bana çok söz hakkı verilmedi. Karşı tarafın avukatı bana şahsın bıçağın sapıyla vurduğunu, bunun öldürmek değil; yaralamak olduğunu, öldürmek istese zaten öldürebileceği şeklinde bir savunma yaptı. Soruşturma aşamasında kızıma yalan ifade verdirmiş babası. Kızım bunu mahkemede söyledi, dikkate almadılar. 'Beni öldürmesi için mi tahliye ediyorsunuz' diye bağırdım. Bana 'İtiraz edersiniz' dediler. Bizi duruşma salonundan çıkardılar. Raporlarım mevcut ve 10 gün yoğun bakımda kaldım. Ölümden döndüm, Rabbim beni 2 evladıma bağışladı. Bıçağın arka sapı bu, 7 tane yarayı nasıl yapsın" diye konuştu.

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        "YAŞARKEN BENİM YANIMDA OLSUNLAR"

        Çocuklarını görüşme merkezine babasının getirip götürdüğünü ancak olay günü eski eşinin kızlarını babasına teslim etmediğini söyleyen Sinem T., "Beni arayıp, çocukları eve getirmek istediğini söyledi. Korktuğum için kabul etmedim. Akşam işteyken bana bilmediğim bir numaradan arama geldi. Bir beyefendi 13 yaşındaki kızıma evimin yakınlarında araçla çarptığını, çocuğumun iyi olduğunu; ama acil gelmem gerektiğini söyledi. Evimin yakınlarındaki yere gittiğimde boşandığım şahıs, 2 kızımla beni bekliyordu. Kızıma baktım, bir şeyi yoktu. Eski kocam bana bağırmaya başladı. Tartıştık ardından önce yumruk attı, sonra bıçakladı. Şimdi yine dışarıda. Devletime sığınıyorum. Bana 'Tahliye olduktan sonra size bir şey mi yaptı' diyorlar. Bana illa tekrar zarar mı vermesi gerekiyor? Hala şahsın ailesi tarafından tehditler alıyorum. Öldükten sonra değil; yaşarken, hayattayken benim yanımda olsunlar" dedi.

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