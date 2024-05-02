Prenses Charlotte dokuz yaşına girdi

Kate Middleton, 16 Ocak'ta olduğu ameliyat sonrası yayımlanan ilk fotoğrafı nedeniyle kamuoyundan özür dilemişti. Prenses Kate, üç çocuğuyla çekilen Anneler Günü fotoğrafının bir bölümünün değiştirilmiş olmasından dolayı sorumluluğu kabul ettiğini belirten bir açıklama yapmış; "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de ara sıra düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının yol açtığı karışıklıktan dolayı özürlerimi iletmek istedim" ifadesini kullanmıştı.