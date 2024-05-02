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        Haberler Dünyadan Prenses Charlotte dokuz yaşına girdi - Magazin haberleri

        Prenses Charlotte dokuz yaşına girdi

        Prenses Kate Middleton ile Prens William'ın kızı Prenses Charlotte artık dokuz yaşında. Charlotte'ın doğum günü kutlaması için annesi Kate Middleton'ın çektiği fotoğraf paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:43
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        • 1

          Prenses Charlotte artık dokuz yaşında. Prenses Kate Middleton ile Prens William'ın tek kızı olan Charlotte için Kensington Sarayı'nın resmi hesabından doğum günü kutlama mesajı yayımlandı.

        • 2

          Prenses Charlotte'ın objektife gülümseyen pozu paylaşılarak, "Dokuzuncu doğum günün kutlu olsun Prenses Charlotte. Tüm nazik mesajlarınız için teşekkürler" notu düşüldü.

        • 3

          Charlotte'ın fotoğrafının annesi, Galler Prensesi Kate tarafından çekildiği belirtildi.

        • 4

          Geçen hafta da yine Kate Middleton'ın çektiği bir fotoğrafıyla Prens Louis'nin altıncı yaş günü kutlanmıştı. 10 yaşında Prens George ile birlikte üç çocuğu olan Kate ile William çifti, 29 Nisan'da 13'üncü evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

        • 5

          Fotoğraf çekmeyi çok seven Kate Middleton, sık sık aile fotoğraflarına imza atıyor. 42 yaşındaki Prenses, çocuklarının yaş günlerinde onların özel fotoğraflarını çekiyor.

        • 6

          İngiltere'de Anneler Günü'nün kutlandığı mart ayında, Kate Middleton, üç çocuğuyla çekilen fotoğrafını paylaştıktan sonra fotoğrafın üzerinde oynanmış olduğu anlaşılınca kıyamet kopmuştu.

        • 7

          Kate Middleton, 16 Ocak'ta olduğu ameliyat sonrası yayımlanan ilk fotoğrafı nedeniyle kamuoyundan özür dilemişti. Prenses Kate, üç çocuğuyla çekilen Anneler Günü fotoğrafının bir bölümünün değiştirilmiş olmasından dolayı sorumluluğu kabul ettiğini belirten bir açıklama yapmış; "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de ara sıra düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının yol açtığı karışıklıktan dolayı özürlerimi iletmek istedim" ifadesini kullanmıştı.

        • 8

          Fotoğrafın rötuşlu olduğunun açıklanması üzerine Associated Press, AFP, Getty gibi ajanslar fotoğrafı geri çektiklerini duyurmuş, Instagram ise fotoğrafın üzerine "düzenlenmiş bir fotoğraf" olduğu ibaresini iliştirmişti.

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