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Son dakika: Monaco Prensi Albert'in eşi Prenses Charlene ile kraliyet arasında milyon euroluk anlaşma

Sağlığı ile gündemdeydi: Prenses Charlene ile saray arasında milyon euroluk anlaşma

Monaco Prensi Albert'in eşi Prenses Charlene ile 12 milyon euroluk gizli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre Prenses Charlene, kraliyet görevlerini sorunsuz devam ettireceği her yıl 12 milyon euro (yaklaşık 194.1 milyon TL) alacak.

11.05.2022 - 10:50 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Fransız medyası, 64 yaşındaki Monaco Prensi Albert'in, 44 yaşındaki Prenses Charlene'i 'kamu etkinliklerinde yanında tutabilmek için' mümkün olan her şeyi yaptığını öne sürdü.

  • Fransız Voici dergisi, Charlene'nin hafta sonu yeniden ertkinliklerde görünmesinin tüm Kraliyet gözlemcileri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Ancak dergiye göre prenses bir anda geri dönmedi, çok gizli bir sözleşme sonrasında bu katılımlar gerçekleşti.

     

    Derginin iddialarına göre sözleşme maddeleri arasında, Albert'in Charlene'e yılda 12 milyon euro (yaklaşık 194.1 milyon TL) ödemesi de yer alıyor.

  • Paris Match Belgium ise iddiaları kendi kaynaklarından da doğrulayarak "Prens Albert, halka açık etkinliklerde yanında görünmesi için prensese düzenli bir miktar ödeyecek. Charlene'in sözleşmeye bağlı olarak katılmak zorunda kalabileceği etkinlikler arasında F1 Grand Prix ve Rose Yardım Balosu yer alıyor" dedi.

  • Monte Carlo'da Kraliyet'e yakın bir kaynak Mail Online'a "Elbette Prenses çok büyük avantajlardan yararlanıyor, ancak hazır nakit para kendisine garanti edilmiyor. Çok zor bir dönemden geçti, bu yüzden Charlene'in garantili geliri denemesi ve kendini güvenceye alması mantıklı olur" yorumunda bulundu.

    Prenses Charlene ve kocası Prens Albert, yedi yaşındaki ikizleri Prenses Gabriella ve Prens Jacques ile geçen Cumartesi günü uzun zaman sonra ilk kez birlikte Sainte Dévote Rugby Turnuvası'na katılmıştı.

  • 2021'DE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

    Monaco Prensi Albert’in 2021'in başından bu yana ülkesi Güney Afrika’da olan eşi Prenses Charlene Eylül ayında hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir ailesini göremeyen Prenses Charlene, geçtiğimiz günlerde ülkesine dönerek ailesine kavuşmuş ancak tekrar tedavi altına alındığı açıklanmıştı.

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