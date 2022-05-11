Fransız Voici dergisi, Charlene'nin hafta sonu yeniden ertkinliklerde görünmesinin tüm Kraliyet gözlemcileri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Ancak dergiye göre prenses bir anda geri dönmedi, çok gizli bir sözleşme sonrasında bu katılımlar gerçekleşti.

Derginin iddialarına göre sözleşme maddeleri arasında, Albert'in Charlene'e yılda 12 milyon euro (yaklaşık 194.1 milyon TL) ödemesi de yer alıyor.