Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel yeni yıl kartı

Mutlu aile pozunun yer aldığı kart ile kraliyet ailesi; "Herkese çok mutlu bir Noel ve yeni yıl diliyoruz" mesajını paylaştı.

Bebekliklerinden itibaren kameraların karşısında olan ve büyümelerine milyonlarca kişinin şahit olduğu 11 yaşındaki Prens George, 9 yaşındaki Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis, geçmiş yıllarda da anne babasıyla birlikte Noel ve yeni yıl kartı için poz vermişti.

İşte geçmişte aile pozlarından bazıları...