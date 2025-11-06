Habertürk
        Prens William Brezilya'da Earthshot Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı

        Prens William Brezilya'da Earthshot Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı

        Prens William, kurucusu olduğu Earthshot Ödülleri'nin bu yıl Brezilya'da yapılan töreninde ünlü şarkıcılar Kylie Minogue ve Shawn Mendes ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 14:36 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:43
        Prens ev sahipliği yaptı
        Prens William, Brezilya'daki Earthshot Ödülleri töreninde ünlüleri, hayırseverleri ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ı yeşil halıda ağırladı. Earthshot, çevreciliğe katkılarından dolayı her yıl 5 kişiye verilen küresel bir çevre ödülü. Tören, her yıl başka bir ülkede yapılıyor.

        Dün, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen tören, Prens William'ın üç günlük ziyaretinin bir parçasıydı. William, prestijli ödülün son kazananlarını onurlandırmak için şarkıcıları ve çevre destekçilerini ağırladı.

        Törene smokiniyle katılan 43 yaşındaki Galler Prensi, etkinlikte tezahüratlar ve bir samba dans grubu ile karnaval dansçılarının gösterisiyle karşılandı.

        Prens William, ayrıca etkinlikteki bazı sanatçıları da selamladı. Kylie Minogue ve Shawn Mendes, tören alanına girmeden önce William ile sohbet etti. Her iki sanatçı da Earthshot Ödülleri'ne Avustralya'nın ev sahipliği yapması yönündeki taleplerini dile getirdi.

        Prens William; Brezilyalı şarkıcılar Seu Jorge ve Anitta, Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes ile bir araya geldi
        Prens William; Brezilyalı şarkıcılar Seu Jorge ve Anitta, Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes ile bir araya geldi

        Beş yıl önce Prens William tarafından başlatılan Earthshot Ödülleri, her yıl çevre alanında fark yaratan beş projeye 1 milyon sterlin tutarında destek sağlıyor. Bu yıl, 72 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 aday yarışmaya katıldı. Kazananlar, Prens William ve ünlü isimlerden oluşan Earthshot Ödül Konseyi tarafından belirlendi. Bu yılki konsey üyeleri arasında oyuncu Cate Blanchett, model Gisele Bündchen ve Ürdün Kraliçesi Rania da var.

        Öte yandan bu yılki törene Prens William tek başına katıldı, Prenses Kate Middleton İngiltere'de kaldı. Prenses Kate, çocukları 12 yaşındaki Prens George, 10 yaşındaki Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki Prens Louis ile ilgilenmeyi tercih etti.

        Galler Prensesi, Ekim 2021'de Londra'da düzenlenen, Aralık 2022'de Boston'da yapılan Earthshot Ödülleri'ne katılmıştı.

        Ancak Prenses Kate, Singapur'daki 2023 Earthshot Ödülü törenlerine Prens William ile birlikte katılmamıştı. Çünkü oğlu Prens George'un o hafta sınavları vardı ve Kate Middleton onu desteklemek için evde kalmıştı. 2024'te ise Galler Prensesi, kanser teşhisi ve tedavisi nedeniyle yılın büyük bir bölümünü gözlerden uzak geçirmiş ve Güney Afrika'daki törene de katılamamıştı.

