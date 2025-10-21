Habertürk
        Prens William babası Kral Charles'tan katı çıktı: Kral olunca amcası Prens Andrew'u kraliyet hayatından dışlayacak

        Prens William babası Charles'tan katı çıktı: Amcasını kraliyet hayatından dışlayacak

        Prens William kral olunca, amcası Prens Andrew ile ilgili, babası Kral Charles'tan çok daha sert kararlar uygulayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 12:48 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:48
        William babasından daha katı çıktı
        Prens William, amcası Prens Andrew konusunda ayağını sağlam basmayı planlıyor. The Sunday Times'ın haberine göre, 43 yaşındaki Galler Prensi, babası Kral Charles'ın ardından tahta geçtiğinde, adı skandallarla anılan amcasına karşı, babasının aldığından daha sert bir duruş sergileyecek. William, kral olduğunda, Prens Andrew'u, kraliyet hayatının her alanından men edecek.

        Prens Andrew, son yıllarını, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantısının yol açtığı sonuçlarla mücadele ederek geçirdi. Andrew, geçtiğimiz günlerde kraliyet ünvanlarından ve onurlarından vazgeçtiğini duyurdu. Bu kararın hem Prens William ve hem de Kral Charles'ın da dahil olduğu kraliyet ailesinin birçok üyesinin ortaklaştığı bir karar olduğu anlaşıldı.

        Saray içinden bir kaynak, People Dergisi'ne konuşarak, Kral Charles ve Prens William'ın ünvan bırakma kararı konusunda aynı fikirde olduğunu söyledi. Ancak The Sunday Times, Charles'ın aksine William'ın sonuçtan memnun olmadığını bildirdi. Habere göre, tahta çıktığında, Andrew'u hem resmi hem de özel kraliyet etkinliklerinden; çoğu resmi etkinlik ve taç giyme töreni de dahil olmak üzere kraliyet hayatından tamamen dışlayacak.

        İngiliz gazetesine göre, Prens William ayrıca, amcası Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'u da tüm kraliyet etkinliklerinden men edecek. Yaklaşık 30 yıl önce boşandıklarından beri Andrew ile yakın ilişkisini sürdüren Ferguson da hükümlü pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile olan bağları nedeniyle son dönemde tartışmaların ortasında kaldı. Eski eşi gibi o da bundan sonra kraliyet ünvanını kullanmayacak.

        Prens Andrew - Sarah Ferguson
        Prens Andrew - Sarah Ferguson

        Boşanan çiftin kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'in kraliyet ünvanları ve mevkileri bu sürpriz karardan etkilenmeyecek. William, kral olduğunda, prenses kuzenlerini kraliyet etkinliklerine ve aile meselelerine dahil etmeye devam edecek.

        Prenses Beatrice - Prenses Eugenie
        Prenses Beatrice - Prenses Eugenie
