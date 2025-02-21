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        Haberler Dünyadan Prens Harry zor durumda kalabilir! Gizli vize belgeleri halka açılıyor - magazin haberleri

        Prens Harry'nin gizli vize belgeleri halka açılıyor

        ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın onayıyla Prens Harry'nin vize belgelerinin bir kısmı kamuoyuna açılacak. Böylece Harry'nin göçmenlik belgelerinde uyuşturucu kullanımıyla ilgili yalan beyan verip vermediği ortaya çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:13
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        Gizli belgeleri halka açılıyor
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        İngiltere'den ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin, eşi Meghan Markle'ın memleketinde huzurunu kaçıracak bir gelişme yaşandı.

        Prens Harry'nin ABD vize başvurusunun kamuya açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin dava sürerken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Prens Harry'nin bazı vize belgelerini kamuoyuna açıklamayı kabul etti.

        İç Güvenlik Bakanlığı'nın avukatları, Prens Harry'nin vize belgelerindeki üç maddenin bazı sansürlemelerle halka açılabileceğini açıkladı. Ancak dördüncüsü için aynı durum söz konusu değil. Bu belgenin, bir yargıcın izni olmadan onun halka açılması mümkün değil.

        Böylece Harry'nin göçmenlik belgelerinde uyuşturucu kullanımıyla ilgili yalan beyan verip vermediği de ortaya çıkacak.

        Harry, anılarını kaleme aldığı 'Spare' (Yedek) adlı kitabında geçmişte uyuşturucu kullandığını itiraf etmiş ve bu durum, ABD vizesiyle ilgili zaten bir süredir devam eden tartışmayı alevlendirmişti.

        Prens Harry, 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'de yaşamaya başlamıştı.

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        TRUMP UĞRAŞMAKTAN VAZGEÇTİ

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda, 2024'te sınır dışı edebileceğini ima ettiği Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları olduğunu, kendisini sınır dışı etmek istemediğini açıklamıştı.

        Prens Harry'yi sınır dışı etmekle "ilgilenmediğini" vurgulayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle (Meghan Markle) yeterince sorunları var. O (eşi) korkunç biri" ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca, "Bence zavallı Harry kontrol ediliyor" demişti.

        BIDEN DÖNEMİNDEN BERİ BASKI VARDI

        ABD'nin Londra büyükelçisinin, ABD'de Demokrat başkan olduğu sürece Harry'nin sınır dışı edilmeyeceği yönündeki yorumlarının ardından, ABD'nin önceki başkanı Joe Biden'ın hükümetine Harry'nin vize kayıtlarını yayınlaması yönünde baskı artırılmıştı. Miras Vakfı, bilgi edinme özgürlüğü yasaları kapsamında İç Güvenlik Bakanlığı'na Prens Harry hakkındaki dosyasını açması için ısrar etmişti.

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        #Prens Harry
        #ABD vize
        #kraliyet
        #Meghan Markle

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