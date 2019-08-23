Prens Harry özel uçakla, Prens William ucuz uçakla uçtu

23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci varisi Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton ile çocukları Norwich kentinden İskoçya'ya ucuz havayolu şirketi Flybe ile uçtu.
Şirketin internet sitesine göre Norwich-Aberdeen uçuş bileti 73.05 sterlin (yaklaşık 513 TL).
Prens William'ın kardeşi Prens Harry ve Sussex Düşesi Megan Markle'ın 11 gün içinde dört kez özel uçakla seyahat etmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.
İngiliz şarkıcı Elton John, geçen hafta Fransa'nın Nice kentindeki malikanesinde ağırladığı çift ve çocukları için özel uçağını göndermişti.
John, eleştiriler üzerine uçuştan kaynaklanan karbon salımlarının sıfırlanması için bağışta bulunduklarını açıkladı ve medyayı çiftin özel yaşamına müdahalede bulunmakla suçladı.
Prens William ve Harry'nin anneleri Lady Diana ile dostluğuyla bilinen Elton John, "Harry ve ailesini annelerinin zamansız ölümüne katkıda bulunan medya müdahalesinden koruma zorunluluğu hissediyorum" dedi.
Bir hafta öncesinde özel uçakla İbiza'ya giden Prens Harry ve Megan Markle'a sosyal medyada ağır eleştiriler yöneltilmişti.
Temmuz'da Instagram hesabında "Dünyamızda yaklaşık 7,7 milyar kişi yaşıyor. Her bir seçim, her bir karbon ayak izi, her bir eylem fark yaratır" diyen Prens Harry, sosyal medyada iki yüzlü davranmak ve samimi olmamakla suçlandı.
Bazı kullanıcılar, Londra havalimanlarından Fransa'nın Nice kentine günde 20 sefer düzenlendiğine dikkat çekerek "100 sterline mal olan bu yolculuk daha az karbon salımına yol açardı" dedi.
Özel uçakta kişi başına karbon salımı yedi kat fazla
Küresel karbon salımlarının yüzde ikisinden fazlasının havacılık sektöründen kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Özel uçaklarla yapılan yolculuklarda atmosfere kişi başına yedi kat daha fazla karbon salındığı belirtiliyor.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, kraliyet ailesi üyelerinin güvenlik nedeniyle özel uçaklarda seyahat etmesi gerektiğini savunurken Prens Harry'nin babası, tahtın birinci varisi Prens Charles'ın biyografisini yazan Robert Jobson, "Prens William'ın İskoçya'ya tarifeli uçakla gitmesi bu tezin saçmalığını kanıtlıyor" dedi.
Jobson, "Kraliyet ailesi yıllardır ucuz havayolu şirketlerini kullanıyor. Prenses Diana sık sık böyle yapardı. William ve Kate'in ucuz havayoluyla seyahat etmesi bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Uçuşta bir sorun yaşanmadı. Güvenlik riski varsa, koruma görevlileri de var" diye konuştu.
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