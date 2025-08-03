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        Haberler Dünyadan Prens Harry'den amcası Prens Andrew ile yumruklaştığı iddiasına yanıt - magazin haberleri

        Prens Harry'den amcası Prens Andrew ile yumruklaştığı iddiasına yanıt

        Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın arkasından konuştuğu için amcası Prens Andrew'i dövdüğü iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 11:37 Güncelleme: 03.08.2025 - 11:44
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        "Amcamı dövmedim"
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        Prens Harry, 'The Rise and Fall of the House of York' (York Hanedanı'nın Yükselişi ve Çöküşü) adlı yeni kitapta ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

        Kitapta yazar Andrew Lownie, 40 yaşındaki Sussex Dükü'nün 2013 yılında, amcası Prens Andrew ile bir akrabasının evinde "Andrew'un Harry'nin arkasından söylediği bir şey yüzünden ateşli bir tartışmaya girdiğini" iddia etti. Lownie, kavganın, yumruklar atılarak fiziksel bir kavgaya dönüştüğünü ve 65 yaşındaki Andrew'un burnu kanayarak evden ayrıldığını yazdı.

        Kitapta ayrıca Prens Andrew'un, Prens Harry'nin Meghan Markle ile ilişkisini özel olarak sorguladığı, Markle'ı "fırsatçı" olarak nitelendirdiği ve evliliklerinin uzun sürmeyeceğini öne sürdüğü iddia edildi.

        Prens Harry'nin sözcüsü iddialara yanıt vermek için People'a yaptığı açıklamada, "Bunların hiçbirinin doğru olmadığını teyit edebilirim. Prens Harry ve Prens Andrew hiçbir zaman fiziksel bir kavga etmedi ve Prens Andrew, Sussex Düşesi hakkında Prens Harry'ye bu yorumları yapmadı" dedi.

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        #Prens Harry
        #Prens Andrew
        #kavga

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