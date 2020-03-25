Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi!

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Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Birleşik Krallık'ın veliaht prensi 71 yaşındaki Prens Charles'ın hafif semptomlar gösterdiği ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Prens Charles ve eşi Düşes Camilla'nın İskoçya'daki evlerinde karantina altına alındıkları belirtildi. Düşes'e yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.

Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'le en son 12 Mart'ta bir araya geldiği belirtilirken, Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

KRALİÇE ELIZABETH 18 YIL SONRA ULUSA SESLENECEK

Koronavirüs salgınının kraliyet ailesine kadar ulaştığı açıklanırken, Kraliçe Elizabeth'in de bugünlerde Britanya halkına sesleneceği bildirildi.

People dergisinin kraliyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 68 yıllık hüküm süresi boyunca sadece üç kez ulusa sesleniş konuşması yapan Elizabeth'in salgın günlerinde dördüncü kez halka seslenmesi bekleniyor. Konuşmanın tarihine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

Kraliçe Elizabeth son olarak 2002 yılında annesi hayatını kaybettiği zaman bir ulusa sesleniş konuşması yapmıştı.