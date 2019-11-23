23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hakkında ortaya atılan cinsel taciz suçlamaları ve pedofili suçundan hapis yatarken intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle sert eleştirilere hedef olan İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'a bir darbe de Buckingham Sarayı'ndan geldi.
Daily Mail gazetesi, Prens Andrew'un saraydaki ofisinin kapatılacağını öne sürdü. Ofisin masrafları Kraliçe tarafından karşılanıyordu.
Prens Andrew hafta içinde kendisine yönelik tepkilerin artması üzerine kraliyet görevlerinden çekilme kararı almıştı. İngiliz basını, Prens'in çekilme kararını annesinin zoruyla aldığını iddia etmişti.
Prens Andrew, Epstein ile yakın arkadaştı ve Epstein küçük kız çocuklarını cinsel ilişkiye zorlayarak fuhuş şebekesi kurmakla suçlanıyordu. Daha sonra hüküm giyen Epstein, 10 Ağustos'ta tutulduğu cezaevinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı.
Bir tanığın Prens Andrew´in de bu suçlara dâhil olduğunu iddia etmesi üzerine, iddialara cevap vermek için BBC ile röportaj yapan Prens Andrew, röportaj sırasında verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle şüpheleri daha da üzerine çekmişti.
Röportajda Epstein'in intiharının birçok cevaplanmamış soru bıraktığını, bu olaydan etkilenen herkesin bir cevap hak ettiğini ve bu kişilere derin sempati duyduğunu ileten Prens Andrew, gerekirse herhangi bir soruşturmada yardımcı olmaya istekli olduğunu da vurgulamıştı.
Programın ardından Prens Andrew'ın yönettiği sivil toplum projelerine sponsor olan firmalar, desteklerini çektiklerini açıklamıştı.
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