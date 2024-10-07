Premier Lig'in en iyi teknik direktörleri sıralandı! İşte o liste...
İngiltere Premier Lig'in son 25 yılda görev yapan en iyi teknik direktörleri sıralandı. Listede Chelsea, Tottenham ve Manchester United'ı çalıştırmış olan Jose Mourinho da yer aldı. İşte o sıralama...
Giriş: 07.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:11
- 1
GOAL'ün hazırladığı listede 21. yüzyılda Premier Lig'de görev yapan en iyi teknik direktörler derlendi.
İşte o liste:
- 2
15 - Gerard Houllier
- 3
14 - David Moyes
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- 4
13 - Mikel Arteta
- 5
12 - Mauricio Pochettino
- 6
11 - Rafael Benitez
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- 7
10 - Claudio Ranieri
- 8
9 - Manuel Pellegrini
- 9
8 - Antonio Conte
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- 10
7 - Roberto Mancini
- 11
6 - Carlo Ancelotti
- 12
5 - Jürgen Klopp
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- 13
4 - Jose Mourinho
- 14
3 - Arsene Wenger
- 15
2 - Pep Guardiola
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- 16
1 - Sir Alex Ferguson
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