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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'in en iyi teknik direktörleri sıralandı! İşte o liste... - Futbol Haberleri

        Premier Lig'in en iyi teknik direktörleri sıralandı! İşte o liste...

        İngiltere Premier Lig'in son 25 yılda görev yapan en iyi teknik direktörleri sıralandı. Listede Chelsea, Tottenham ve Manchester United'ı çalıştırmış olan Jose Mourinho da yer aldı. İşte o sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:11
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        • 1

          GOAL'ün hazırladığı listede 21. yüzyılda Premier Lig'de görev yapan en iyi teknik direktörler derlendi.

          İşte o liste:

        • 2

          15 - Gerard Houllier

        • 3

          14 - David Moyes

        • 4

          13 - Mikel Arteta

        • 5

          12 - Mauricio Pochettino

        • 6

          11 - Rafael Benitez

        • 7

          10 - Claudio Ranieri

        • 8

          9 - Manuel Pellegrini

        • 9

          8 - Antonio Conte

        • 10

          7 - Roberto Mancini

        • 11

          6 - Carlo Ancelotti

        • 12

          5 - Jürgen Klopp

        • 13

          4 - Jose Mourinho

        • 14

          3 - Arsene Wenger

        • 15

          2 - Pep Guardiola

        • 16

          1 - Sir Alex Ferguson

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