Premier Lig devinden Kenan Yıldız sürprizi
İngiltere Premier Lig devi, Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız'a gözünü dikti
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İtalya Serie A devi Juventus forması giyen Kenan Yıldız, pek çok Avrupa devinin de gözdesi. 19 yaşındaki genç yeteneğe, bu kez İngilizlerin talip olduğu iddia edildi.
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La Gazzetta dello Sport muhabiri Fabiana Della Valle'nin haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea genç oyuncu için Juventus'un kapısını çaldı.
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Transfer listesinin en başında Yıldız'ı bulunduran Chelsea, 19 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu haberin detayında yer alırken, Yıldız'ın Juventus'tan ayrılmak istemediği ve İtalyan ekibinin de Kenan'ı bırakmak istemediği belirtildi.
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Bu nedenle de Chelsea'nin şimdilik transfer girişimlerini durdurduğu aktarıldı.
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Öte yandan SportMediaSet adlı haber portalında yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Kenan Yıldız'a adeta hayran ve Juve de yeni takım projesinin merkezinde yer alıyor.
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