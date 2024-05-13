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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı

        İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. 86 puanlı Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City'nin bir puan önünde zirvede bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:05
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        Premier Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı
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        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

        İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayer Leverkusen, İtalya'da Inter ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), önceki haftalarda şampiyonluğu garantiledi.

        Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü İngiltere'de ise Arsenal, maç fazlasıyla puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        PREMIER LİG'DE ARSENAL MAÇ FAZLASIYLA LİDER

        Premier Lig'de Arsenal, haftanın maçında konuk olduğu Manchester United'ı Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

        Son üç yılın şampiyonu Manchester City, Fulham deplasmanında zorlanmadan 4-0 galip geldi.

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        Tottenham deplasmanında 2-1 kaybeden Burnley, Sheffield United'ın ardından ligden düşen ikinci takım oldu.

        Premier Lig'in 37. haftasında 86 puanlı Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City'nin bir puan önünde zirvede bulunuyor. Bu takımların ardından birer maçı eksik Liverpool 78 ve Aston Villa 67 puanla sıralandı.

        Şampiyonluk düğümünün çözüleceği ligin son haftasında maçlar, 19 Mayıs Pazar günü yapılacak. Arsenal, son haftada Everton'ı ağırlayacak. Manchester City ise yarın Tottenham deplasmanına çıkarak eksik maçını tamamlayacak. Manchester ekibi, son haftada ise West Ham United'ı konuk edecek.

        LA LIGA'DA ŞAMPİYON REAL MADRID 4 GOLLE KAZANDI

        La Liga'da şampiyon Real Madrid, Granada deplasmanında Fran Garcia, Arda Güler ve Brahim Diaz'ın (2) golleriyle 4-0 kazandı.

        Sezonun sürpriz takımı Girona, Alaves'e konuk olduğu maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve üç hafta sonra puan kaybetti.

        Atletico Madrid'in Celta Vigo'yu 1-0 yendiği haftada Athletic Bilbao ise Osasuna ile 2-2 berabere kaldı.

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        Mallorca'nın Las Palmas'ı 1-0 yenmesinin ardından Granada, Almeria'dan sonra küme düşen ikinci ekip oldu.

        La Liga'da 35. hafta geride kalırken Real Madrid, 90 puana yükseldi. Granada 75, bir maçı eksik Barcelona 73 ve Atletico Madrid 70 puanla Real Madrid'i takip etti.

        BUNDESLIGA'DA ŞAMPİYON LEVERKUSEN YİNE KAYBETMEDİ

        Şampiyon Bayer Leverkusen, Bochum deplasmanında Patrik Schick, Victor Boniface, Amine Adli, Josip Stanicic ve Alejandro Grimaldo'nun golleriyle 5-0 kazanarak namağlup ünvanını korudu.

        Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 50 maça çıkardı.

        İkincilik mücadelesi veren Bayern Münih, evinde Wolfsburg'u 2-0'lık skorla geçti.

        Stuttgart'ın Augsburg deplasmanında 1-0 kazandığı haftada, Leipzig ise Werder Bremen ile 1-1 berabere kaldı.

        Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Borussia Dortmund, düşme hattından kurtulmaya çalışan Mainz 05'e konuk olduğu maçı 3-0 kaybetti.

        Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, ligden düşmesi önceki haftalarda kesinleşen Darmstadt 98'i 6-0 yendikleri mücadelede bir gol kaydetti.

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        Bundesliga'da 33. haftanın ardından Bayer Leverkusen 87, Bayern Münih 72, Stuttgart 70, Leipzig 64 ve Borussia Dortmund 60 puan topladı.

        SERIE A'DA ŞAMPİYON INTER FARKLI KAZANDI

        Serie A'da şampiyon Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yedek beklediği Frosinone deplasmanında Davide Frattesi, Marko Arnautovic, Tajon Buchanan, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'ın golleriyle 5-0 galip geldi.

        Milan, evinde Cagliari'yi 5-1'lik skorla geçerek 4 hafta sonra kazandı.

        Bologna, deplasmanda Napoli'yi 2-0 yenerek 59 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

        Juventus, küme düşmesi kesinleşen Salernitana karşısında 1-1'lik eşitliğe razı oldu ve üst üste 5. maçından beraberlikle ayrıldı.

        Ligde 36. hafta sonunda Inter 92, Milan 74, Bologna ve Juventus 67'şer, Atalanta 63 puanla sıralandı.

        LIGUE 1'DE ŞAMPİYON PSG EVİNDE KAYIP

        Ligue 1'de şampiyon PSG, sahasında Toulouse'a 3-1 yenildi.

        Sözleşmesinin bitmesiyle sezon sonu takımdan ayrılacak yıldız oyuncu Kylian Mbappe, seyircisinin önüne son kez çıktığı maçta PSG'nin tek golünü kaydetti.

        Monaco'nun Montpellier deplasmanında 2-0 kazandığı haftada, Lille ise Nantes'a konuk olduğu mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

        Olimpik Lyon deplasmanında 1-0 yenilen Clermont, ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

        Bir maçı eksik PSG, 33. hafta sonunda 70 puan topladı. PSG'nin ardından sıralanan Monaco 64, Lille ve Brest 58'er puan elde etti.

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