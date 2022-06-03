Premenopoz Nedir, Ne Kadar Sürer? - Premenopoz Belirtileri ve Değerleri

Menopozun yaşı kişiden kişiye değişmekle beraber 50’li yaşlarda başlayan bir süreçtir. Ancak menopoz kadında aniden ortaya çıkmaz. Menopoza bir geçiş dönemi olmaktadır. Bu dönem premenopoz şeklinde isimlendirilmektedir. Kadınların bazıları menopoza erken de girebilmektedir. Bu istenen bir durum değildir ve kadınları olumsuz etkiler. Genel olarak hangi yaşta olursa olsun menopozun öncesinde premenopoz yaşanmaktadır. Bu döneme menopoz habercisi de denir. Çünkü reglde gecikme ve düzensizliklerle premenopoz dönemi kendini belli etmektedir.

Premenopoz Nedir?

Durum olarak bilinse de aslında isim olarak premenopoz toplumda çok fazla bilinmemektedir. Bu nedenle premenopoz nedir diye merak edilmektedir. Premenopoz doğurganlığın ve yumurta sayılarının azalmaya başladığı bir dönemi ifade eder. Bazı özel durumlarda kadınlarda premenopoz döneminde gebe kalabilmekle beraber bu çok nadirdir. Premenopoz dönemi kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber bazı belirtilerle kendini gösterir. Premenopoz döneminde kadınlarda ortaya çıkan değişimleri sizler için sıraladık;

Reglin düzensiz hale gelmesi; Bu dönemde kadınlarda yumurtalar azaldığı için regl dönemlerinde değişikler olabilir. Örneğin bir kadın 21 günde değil 40 günde bir regl olabilir. Ortaya çıkan düzensizlik premenopoz belirtisidir.

Ani hissedilen sıcak basması da yine premenopoz belirtileri arasında sayılabilmektedir. Özellikle gövdenin üst kısmında hissedilen sıcaklık çok bunaltır. Geceleri terletir ve rahatsız eder. Kişiye bağlı olarak günde birkaç kere sıcaklık hissinde artış yaşanabilir.

Uykuların düzensiz hale gelmesi de premenopozu göstermektedir. İlerleyen yaşla beraber uyku apnesi ve huzursız bacak sendromu da bu dönemde görülebilir. Ayrıca depresyon ve huzursuzluk hissiyle beraber ısı artışı kişinin uykusunun eskisi gibi kaliteli olmasını engeller.

Cildin kuruması ve eski parlaklığını yitirmesi de premenopoz belirtileri arasında sayılmaktadır.

Vajinada kurumanın başlamasıyla cinsel anlamda isteksizliğin ortaya çıkması premenopoz döneminde görülmektedir. Bazı kadınlarda vajina kuruduğu için cinsel ilişki sırasında kaşıntılar ve ağrılar olduğundan isteksizlik oluşabilmektedir.

Geçmeyen halsizlik ve yorgunluk hissiyatı premenopoz belirtilerindedir.

Geçmeyen baş ağrıları bazı kadınlarda migren premenopoz döneminde ortaya çıkabilmektedir.

Premenopoz döneminde metabolizma yavaşladığı için bilhassa karında yağlanma ve genel vücut kütlesinde artış olmaktadır.

Premenopoz dönemi ruh halinde değişimlere yol açabilmektedir. Bu dönemde duygular çok hızlı değişir ve kişi depresyona daha fazla yatkın olabilir. Aniden duygusallaşma, sinirlenme ve gergin hissetme bu dönemde görülebilmektedir.

Premenopoz Ne Kadar Sürer?

Pek çok kişi premenopoz ne kadar sürer diye merak eder. Kişiden kişiye değişmekle beraber premenopoz 4 ile 7 sene arasında sürebilmektedir.

Premenopozda Ara Kanama Olur Mu?

Premenopoz dönemi her kadında farklı şekilde yaşanır. Bazı kişiler premenopozda ara kanama olur mu diyer merak ederler. Bu dönemde görülen kanamaların hepsi anormal olabilir. Ancak her kanama premenopoz kanaması değildir. Bu nedenle yine de kanama olduğunda uzman bir hekimle görüşmekte fayda vardır.

Premenopoz Değerleri

Premenopoz menopozun ön göstergesi olduğundan premenopoz değerleri de bunu ifade etmektedir. Özellikle uzman doktorlar tarafından yapılan hormon testleri sonucunda menopozun yaklaştığı anlaşılmaktadır. Bu durum FSH hormon değeriyle ölçülmektedir. Bu değerin en fazla 40 en az 25 olduğu durumlarda premenopoz ve menopozdan bahsetmek mümkündür.

Premenopoz Kaç Yaşında Olur?

Premenopoz her kadında farklı ilerleyen bir süreçtir. Bu nedenle premenopoz kaç yaşında olur sorusunun kesin bir yanıtı yoktur.